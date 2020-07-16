Компания «Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

В компании «Роснефть» сообщили о намерениях отозвать иск о защите деловой репутации к РБК на 43 млрд руб., сообщает ТАСС. Иск был подан из-за статьи под названием «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», которая была опубликована 14 мая текущего года.

«Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск», - прокомментировал ситуацию представитель компании «Роснефти» агентству.

В июне-июле между изданием и компанией «был проведен ряд консультаций относительно оснований для судебного разбирательства из-за содержания статьи». Соответствующее заявление было опубликовано РБК. В нем говорится, что редакция издания не ставила под сомнение сам факт свершения сделки, а также ее легитимность, после получения дополнительной информации заголовок материала был изменен. В настоящее время материал можно найти под названием «"Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП».

В РБК сообщили, что редакция очень сожалеет, что статья могла вызвать некорректные интерпретации, которые не отражают истинную суть сделки по полному прекращению деятельности "Роснефти" в Венесуэле.

Напомним, в спорном материале, который стал причиной обращения в суд, говорилось, что рязанское частное охранное предприятие, до начала 2020 года принадлежавшее «Роснефти», стало владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей. В корпорации тогда заявил, что в материале звучат провокационные заявления, которые создают впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле. РБК, в свою очередь, утверждало, что редакция уверена в достоверности информации, представленной в публикации.