Вход/Регистрация Подписка

Компания «Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Москва, 16.07.2020
  • Компания «Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Из открытых источников

В компании «Роснефть» сообщили о намерениях отозвать иск о защите деловой репутации к РБК на 43 млрд руб., сообщает ТАСС. Иск был подан из-за статьи под названием «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», которая была опубликована 14 мая текущего года.

«Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск», - прокомментировал ситуацию представитель компании «Роснефти» агентству.

В июне-июле между изданием и компанией «был проведен ряд консультаций относительно оснований для судебного разбирательства из-за содержания статьи». Соответствующее заявление было опубликовано РБК. В нем говорится, что редакция издания не ставила под сомнение сам факт свершения сделки, а также ее легитимность, после получения дополнительной информации заголовок материала был изменен. В настоящее время материал можно найти под названием «"Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП».

В РБК сообщили, что редакция очень сожалеет, что статья могла вызвать некорректные интерпретации, которые не отражают истинную суть сделки по полному прекращению деятельности "Роснефти" в Венесуэле.

Напомним, в спорном материале, который стал причиной обращения в суд, говорилось, что рязанское частное охранное предприятие, до начала 2020 года принадлежавшее «Роснефти», стало владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей. В корпорации тогда заявил, что в материале звучат провокационные заявления, которые создают впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле. РБК, в свою очередь, утверждало, что редакция уверена в достоверности информации, представленной в публикации.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Вторая волна карантина
  2. Особенности поступления 2020
    Рособрнадзор объявил первые результаты ЕГЭ, того, что прошел июля. Они порадовали многих выпускников школ, сдаюших нынешним летом единые госэкзамены: средний балл вырос. Кстати, такой итог подтвердил неофициальные ожидания, что экзаменаторы в этом, трудном для всех году будут более снисходительными. Теперь впереди собственно поступление в вузы, а в нем — очень много новшеств
  3. Россия построит свой участок автотрассы «Европа — Западный Китай» к 2024 году
    На совещании по строительству международного транспортного коридора, которое провел в ОЭЗ «Алабуга» премьер-министр Михаил Мишустин, были обозначены реперные точки амбициозного проекта. Доехать до Казани из Москвы за 6,5 часов станет возможным уже через 4 года
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама