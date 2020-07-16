В четверг, 16 июля доллар перешёл к фронтальному росту после затянувшейся просадки, наблюдавшейся последние дни.

При этом курс евро к доллару упал до 1,1388 с уровня предыдущего закрытия в 1,141. Курс американской валюты к иене вырос до 107,12 с 106,92 на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) вырос до 96,2 пункта (+0,12%).

По мнению экспертов, курс доллара перешёл к фронтальному росту после вышедших макроэкономических данных по США, оказавшихся значительно лучше усреднённых прогнозов. При этом укреплению американской валюты способствует отказ инвесторов от риска. Рынки на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, а также в ожидании второй волны коронавируса COVID-19 переходят в более защитные активы, к которым, прежде всего относится доллар.

Как считает стратег OCBC Bank Теренс Ву, доллар сейчас продолжает находиться на распутье и на ближайшую перспективу его курс зависит от единой валюты ЕС, а также от итогов сегодняшнего заседания европейского регулятора и саммита стран Евросоюза, который пройдёт в конце недели.

Между тем, в рамках сегодняшнего разворота доллара ослабляется и рубль. По данным на 15:20 мск на торгах Мосбиржи курс доллара составляет 71,14 руб., что на 0,21% выше закрытия среды. Курс евро в это же время вырос на 0,24% – до 81,183 руб.

Как подчеркнул Антон Покатович из «БКС Премьер» против рубля сейчас выступает целый ряд факторов. Это вирусные угрозы, и очередной виток напряженности в отношениях США и КНР. Кроме того, дешевеет нефть.

«Нефтяной фактор – вообще долгоиграющий. Дело в том, что после встречи в формате ОПЕК+ экспортеры сырья смягчили квоты сокращения добычи. Это может привести к дальнейшей коррекции в ценах на «чёрное золото» к уровню 40 долл. за баррель или даже ниже», – считает он.

В результате при реализации коррекции в нефти, нацвалюта, по мнению Покатовича, также может продолжить умеренное ослабление.

«В этой связи мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе под влиянием локальных факторов курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,50-71,80. в паре с долларом. В перспективе двух-трёх месяцев он может обвалиться в диапазон 72,00-74,00», – резюмировал эксперт.