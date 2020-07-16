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Курс доллара может сильно удивить

Москва, 16.07.2020
  • Курс доллара может сильно удивить

Алексей Павлишак/ТАСС

В среду, 15 июля рубль завершил основную торговую сессию на Московской бирже немного подешевев к основным резервным мировым валютам. По данным на 19:00 мск курс доллара составил 71,03 руб., что на 16,25 коп. выше уровня закрытия торгов вторника. Курс евро в это же время составлял 81,02 руб., что на 27,25 коп. дороже чем накануне.

Таким образом, нацалюта вчера немного потеряла к доллару и евро даже несмотря на позитивный внешний фон, который сформировался в среду в условиях спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов в целях репатриации дивидендов российских компаний.

Также рубль никак не отреагировал на нефтяные котировки, которые уверенно повышались в ходе в вчерашних торгов на данных американского Минэнерго, показавших самое существенное снижение запасов «чёрного золота» в США в 2020 году.

Так, стоимость контрактов на нефть марки Brent вечером в среду выросла до 43,18 долл. за бочку (+0,65%). Подорожали и контракты на WTI, которые торговались по 40,53 долл. за баррель (+0,60%).

Как считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, рубль вчера просел к доллару и евро на снижении интереса инвесторов к риску, которые стараются переходить в защитные активы из-за опасения начала второй волны коронавируса и очередного закрытия мировых экономик.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, несмотря на дорожающую нефть, существует много факторов, способных отбросить цены на Brent от текущих уровней к отметке в 42,00 долл. за баррель. Среди них не только активное распространение COVID-19, но и возможный рост напряженности между Вашингтоном и Пекином.

«В сложившихся обстоятельствах мы полагаем, что в среднесрочной перспективе рубль в паре с долларом уйдёт в верхнюю половину коридора 70,00-75,00», – полагает Зварич.

По мнению Максима Коровина из «ВТБ Капитала», сегодня рубль продолжит умеренно снижаться из-за потери аппетита к рисковым активам на мировых торговых площадках. Среди рыночных факторов, которые негативно влияют на риск, эксперт назвал результаты за второй квартал сразу от нескольких крупных банков США, оказавшихся хуже ожиданий.

«Кроме того, инвесторы предпочитают иметь сейчас дело с более защитными активами, опасаясь блокировки глобальных экономик из-за ухудшения ситуация с коронавирусом, а также на фоне санкций США против Китай и российского газопровода «Северный поток – 2». В этой связи мы считаем, что рубль до конца этой недели будет торговаться в диапазоне 71,00-71,50, с пробоем отметки в 72,00 на недели следующей», – заявил Коровин.

Между тем, по мнению экспертов Альфа-Банка, национальная валюта в текущем квартале мощно укрепится к доллару и будет торговаться возле отметки в 65,00 руб. Таким образом, как убеждены аналитики этой кредитной организации, с учётом текущих уровней рост рубля составит 8,5%.

«Российский Кабинет Министров не собирается отменять бюджетное правило и продавать в дальнейшем валюту на рынке, – пояснили свой прогноз эксперты банка. – Зато планируется продать инвесторам облигации федзайма на сумму в 1 трлн руб. Если санкционная риторика Запада уйдёт на второй план и не будет проявлять себя активно, то у национальной валюты есть потенциал для заметного роста».

Кроме того, они полагают, что счёт текущих операций будет близким к нулю. А при таких обстоятельствах потенциал укрепления рубля станет определяться капитальным счётом.

«Хочется напомнить, что этом дивидендном сезоне выплаты со стороны российских компаний будут меньше, а значит и объёмы репатриации, которые сезонно давят на рубль после выплаты дивидендов, окажутся также меньше, что снижает риск давления на нашу валюту. Поэтому рубль уже в текущем квартале должен развернуться в паре с долларом и торговаться у отметки 65,00», – резюмировали аналитики Альфа-Банк, добавив, что по их прогнозу, в конце года курс доллара составит 67,00 руб.

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