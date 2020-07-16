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Россию обвинили в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Москва, 16.07.2020
  • Россию обвинили в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Из открытых источников

Лондон обвинил Москву в попытке хакерской атаки, направленной на получение данных о новой вакцине от коронавируса, сообщает национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Атака якобы была устроена на создателей новой вакцины хакерской группировкой под названием APT29. Хакеров заподозрили в попытке украсть данные о разработке и тестировании вакцин против коронавируса сразу в трех странах Великобритании, Канаде и США.

В центре рассказали, что группировка APT29 также имеет название Dukes и Cozy Bear и «почти наверняка является частью российских разведслужб».

Уточняется, что в настоящее время работа над вакцинами от коронавируса ведется в двух британских научных центрах - Оксфордском университете и лондонском Imperial College. Хакеров атаковали сразу оба центра, однако, не известно был ли нанесен какой-то ущерб организациям.

Также 16 июля последовало заявление главы британского МИД Доминика Рааба о том, что Россия пыталась в прошлом году вмешаться в прошлогодние британские выборы.

Ранее глава центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, не требуется вакцинация против данной инфекции.

«У них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови»,  -  уточнил Гинцбург. Он отметил, что ввиду слабой изученности вируса нельзя сказать о необходимости вакцинирования в долгосрочной перспективе, однако, по его словам, «в ближайшее время точно вакцинироваться нет необходимости».

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