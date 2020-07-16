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Норникель: все хуже и хуже

Москва, 16.07.2020
#Экология
#Арктика
#Норникель
#Экономика
  • Норникель: все хуже и хуже

Место разгерметизации трубопровода компании "Норильсктрансгаз" в поселке Тухард (240 км от Норильска), в результате чего разлилось более 40 тонн авиационного керосина

Пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района/ТАСС

После собственно разлива солярки, компания была уличена в том, что сливала в тундру, а значит и в реки, содержащую тяжелые металлы техническую воду из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики. Также компания сообщила о разливе 44,5 тонн керосина, которая произошла из-за лопнувшего трубопровода, а затем ей пришлось объяснять причины и последствия разлива оборотной воды на территории Надеждинского завода.

Не исключено, что такого рода сообщения будут появляться и дальше, поскольку Норникель попал в фокус зрения властей и общественности, и любые нарушения, которые раньше могли бы остаться не замеченными, будут предаваться гласности.

С конца мая капитализация компании упала на 20%.

Роспотребнадзор оценил ущерб, нанесенный арктической экосистеме, в 147,7 млрд рублей.

«Русал» Олега Дерипаски, владеющий 27,8% акций Норникеля и самый большой акционер компании после Владимира Потанина (контролирует 34%) выпустил специальное заявление. В нем он усомнился в компетенции менеджмента Норникеля и способности совета директоров компании влиять на происходящее в ней. «Русал» предложил сменить менеджмент, а головной офис компании перенести в Норильск.

«Русал» – давний антагонист Норникеля. Еще с тех пор, как Олег Дерипаска выкупил пакет компании у Михаила Прохорова, после того как тот разделил активы с Владимиром Потаниным. Надо сказать, что Михаил Прохоров сумел продать Олегу Дерипаске свои акции Норникеля как раз накануне кризиса 2008 года. На пике. Из-за чего у «Русала» образовались серьезные долги. После того, как у Олега Дерипаски не получилось перехватить Владимира Потанина оперативное управление в Норникеле, они договорились о том, чтобы компания будет платить щедрые дивиденды акционерам, дабы, кроме всего прочего, «Русал» мог обслуживать свои долги, возникшие, в том числе, и вследствие покупки пакета у Михаила Прохорова.

Так что начиная с 2009 года суммарный размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям Норникеля составил 1,25 трлн рублей или около 30 млрд долларов из которых около 28% доля «Русала». Отметим, что в конце мая 2020 года – до экологической катастрофы – капитализация компании была чуть выше 50 млрд долларов.

Как уже было сказано, Роспотребнадзор обязал Норникель выплатить порядка 2 млрд долларов в качестве погашения ущерба, причиненного природе.

Норникель намерен оспорить эту сумму. Он считает, что методика оценки ущерба была применена неправильно: максимальный коэффициент 5, использованный при расчете, должен применяться к тем, кто долго или вовсе не принимал мер по ликвидации загрязнения. Норникель же, утверждают в компании, отреагировал незамедлительно.

Росприроднадзор настаивает на том, что правильно рассчитал ущерб и намерен отстаивать свою позицию даже в суде.

«Русал» здесь попал в двойственное положение: акцентирование внимания на экологических проблемах и низкой компетенции действующего менеджмента может способствовать усилению переговорной позиции Олега Дерипаски с Владимиром Потаниным, например, в части усиления влияния владельца Русала на оперативное управление Норникелем. Это с одной стороны, а с другой, нагнетание ситуации даст тому же Росприроднадзору больше уверенности в том, что объявленная сумма ущерба адекватна. Выплата этих 2 млрд существенно уменьшит размер дивидендов, если и вовсе не сведет их на нет на какое-то время.

Надо сказать, что общая сумма ущерба беспрецедентна для России: за каждую разлитую тонну топлива Норникель обязали заплатить примерно 95 тыс. долларов.

Для сравнения, после взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon в 2010 году в Мексиканский залив попало около 700 тыс. тонн нефти. Суд США назначил компании BP выплату 20,8 млрд долларов в качестве компенсации ущерба. По заявлению американских властей, это была рекордная сумма, когда-либо наложенная на компанию за загрязнение окружающей среды. Но, отметим, что это примерно 30 тыс. долларов за тонну разлитой нефти. И даже с учетом того, что сама компания BP оценивает все свои потери от этой истории в 53 млрд долларов, что составляет 75 тыс. долларов за тонну, это все равно не дотягивает до того, сколько Росприроднадзор насчитал Норникелю.

Вместе с тем, как ранее в интервью «Эксперту» рассказывал академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Михаил Флинт, экосистема Арктики более хрупкая, «обмен веществ в экологическом смысле очень медленный. И по этой причине антропогенное воздействие на нее может иметь гораздо более серьезные последствия, чем могло бы показаться на первый взгляд». По его словам, если в относительно теплых регионах из-за высокой температуры процессы разложения нефти идут в ускоренном темпе, и она быстро утилизируется под воздействием природной среды, то в Арктике в местах разлива и через тридцать лет можно обнаружить остатки нефти.

Разлив нефтепродуктов в Норильском промышленном районе в очередной раз привлек внимание к экологическим проблемам Арктики. Ведь тот же Норникель ежегодно выбрасывает в атмосферу порядка 1,8 млн тонн только диоксида серы, который при смешении с водой превращается в сернистую кислоту. И это не считая других вредных веществ.

Арктика для России – приоритетный регион, где у нее исторически сильные позиции. И не всем это нравится. Норильская история – дополнительный аргумент для тех, кто хочет потеснить нашу страну в этом регионе, упирая на то, что она ведет здесь слишком опрометчивую для природы хозяйственную деятельность.

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