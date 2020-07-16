Новые поправки в КоАП защитят должников от коллекторов

Новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разработанные российским правительством и касающиеся регулирования отношений между должниками и коллекторами, усилят защиту граждан.

«Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть», - рассказал Мишустин. Премьер добавил, что часто финансовые организации передают просроченные долги третьим лицам, которые начинают воздействовать на должников не допустимыми методами.

«Начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления», - рассказал глава правительства.

Он уточнил, что новые поправки позволят «усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий», а именно, если граждане получают угрозы, то сама «кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 до 500 тыс. рублей», а дело будет передано в Федеральную службу судебных приставов.

«Мы наделим ее соответствующими полномочиями», - пообещал Мишустин.

Новый закон усилит административную ответственность за совершение кредитором или лицом, которое действует в его интересах, за меры, предпринимаемые для возврата просроченного долга. Штраф для должностных лиц может составить от 20 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение закона от 50 тыс. до 500 тысяч рублей. Дела о просроченных задолженностях будут передаваться ФССП.