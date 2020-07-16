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Обновлена статистика за сутки по заболевшим коронавирусом в мире на 16 июля

Москва, 16.07.2020

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире к утру 16 июля число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 13,51 миллиона человек в 188 странах мира.

По информации проекта, в мире инфицированы 13 516 656 человек, общий прирост больных за сутки составил 226,5 тысячи человек. За весь период пандемии от инфекции умерло 583 450 пациентов, успешно перебороли заболевание более 7,53 миллиона человек.

Наибольшее число заболевших выявлено за весь период эпидемии в США, где число случаев ковида приближается к 3,5 миллиона. На втором месте расположилась Бразилия. В стране число инфицированных - 1,96 миллиона человек. На третьей строчке мирового антирейтинга оказалась Индия, в которой уже почти миллион заболевших коронавирусом - 936,1 тысячи. Россия сохраняет четвертую позицию - 745,1 тысячи больных за все время эпидемии. На четвертой строчке находится Перу (373,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Наибольшее число летальных исходов выявлено в США - 137 402 человека. В наиболее пострадавших от пандемии европейских странах также зафиксирована смертность выше 10%.

В России 6422 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб. Число летальных исходов за сутки составило 156 пациентов.

«В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6422 в 85 регионах, из них 1708 (26,6%) не имели клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба. В общей сложности в стране выявлено 746 369 случаев заражения. Успешно перебороли инфекцию 523 249 пациентов, общее число летальных исходов за все время эпидемии достигло 11 770 человек. Общее количество активных случаев в стране составляет 211 350.

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