Глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность переноса в России единого дня голосования. По её мнению, сентябрь – самый неудачный месяц для выборов, передаёт РИА Новости.

Говоря о возможности проведения выборов в сентябре этого в течение нескольких дней, Памфилова пояснила, что пока этот вопрос будет проработан «точечно». Но, как она подчеркнула, если в законе будет прописана такая норма, которая «будет не обязательна, а по ситуации», то тогда «необходимо переносить единый день голосования».

Одним из ключевых аргументов здесь, по её мнению, является то факт, что почти половина избирательных участков расположены в школах.

«Проведение выборов в три дня будет обуславливать корректировку учебного процесса. И это будут не только пятница, суббота и воскресенье, но и четверг, когда проходит подготовка участков для голосования. К тому же надо понимать, что это начало учебного года. А у нас учителей много в комиссиях», – резюмировала Памфилова.

Напомним, в единый день голосования, который запланирован на 13 сентября 2020 года в РФ, пройдут выборные кампании самого разного уровня. Среди них выборы глав сразу 20 субъектов Росси, а также выборы депутатов законодательных органов власти в 11 субъектах страны. Кроме того, 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы последнего созыва.