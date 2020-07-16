Перевал Дятлова и самолет генсека ООН: одна тайна уже раскрыта

Трагедия произошла зимой 1959 года. В конце января в лыжный поход ушла группа туристов, состоявшая из девяти человек под руководством студента пятого курса Игоря Дятлова, через 16 дней - столько по расчетам у них должно было уйти на маршрут - они должны были выйти на связь, но пропали. Спустя месяц после начала похода спасатели нашли разорванную палатку на перевале, который впоследствии назовут перевалом Дятлова. На следующий день обнаружили тела двух туристов, через какое-то время еще троих. Остальных - только в мае, когда начал таять снег. На тот момент официальная версия следствия, что причина смерти - стихия, холод, но в деле было множество странных деталей: кого-то нашли раздетым до нижнего белья, у кого-то были сломаны ребра и пробит череп. Поэтому родственники погибших, журналисты, ученые начали строить свои теории: от лавины до испытаний нейтронной бомбы.

О том, почему спустя столько лет тайна перевала Дятлова никому не дает покоя и почему делом сегодня занялись надзорные органы, «Эксперт» встретился и поговорил с экспертом-юристом, который раскрыл тайну перевала и теперь пишет об этом кандидатскую диссертацию, Андреем Курьяковым.

- Андрей Валентинович, не прошло и часа после того, как Вы объявили на пресс-конференции, что причиной гибели группы Дятлова стал сход лавины, как потерпевшая сторона категорически отвергла эти выводы экспертной группы Генпрокуратуры. Вам известны их аргументы?

- Да известны, человечество хочет верить в потустороннее, но иногда за фантастической легендой, мифом стоит реальный убийца, которым может оказаться и природа. Представитель потерпевших предлагает отменить постановление прокурора 1959 года о прекращении уголовного дела, и возобновить расследование. На подобный вопрос отрицательный ответ дан судами первой и апелляционной инстанций в 2013 году. В частности, судебные органы пришли к выводу об истечении сроков давности уголовного преследования. Проинформировать родственников о причинах трагедии возможно только в рамках прокурорской проверки, поскольку, во-первых, на прокуроров не распространяются сроки давности, во-вторых, у органов прокуратуры достаточно юридических возможностей для сбора доказательств и установления истины.

- Зачем вообще взялись за это дело? Зачем тратить деньги и кадровые ресурсы на дело с уже давно истекшим сроком давности - ради чистого любопытства?

- С чего все началось? Безусловно, с интереса СМИ. Огромный объем работы сделан группой журналистов, под руководством Владимира Сунгоркина по многолетнему исследованию возможных деталей трагических событий. Различные теории размещались в прессе. Сами по себе они не дают окончательного заключения. Но целью коллектива авторов, которую они успешно достигли, было показать, что очень многие вопросы, так и остались без ответов. Многочисленные публикации стали причиной наших активных действий.

Мы выделили два аспекта, которые оправдывают всю нашу двухлетнюю титаническую работу. Первое. У покойных остались родственники и друзья, которые до сих пор по прошествии нескольких десятков лет пребывают в неведении. Второе. Район горы Холатчахль Ивдельского городского округа Свердловской области, собственно «перевал Дятлова», является одним из популярных мест посещения туристическими группами. Причем наибольшее число посещений приходится на зимний и весенний периоды - когда природные условия схожи с теми, при которых погибла группа Дятлова. Однако согласно изученным документам в месте массового туризма на Северном Урале в районе горы Холатчахль в феврале действовала стихийная сила, которую не смогли преодолеть девять подготовленных туристов, и которая явилась причиной их гибели. В ситуации, когда природа и механизм действия этой стихийной силы так и не был установлен, каждый турист, находящийся в этом районе, подвергает свои жизнь и здоровье реальной опасности. Именно эти основания стали причиной прокурорской проверки. Подобный подход к возможности поиска истинной информации о произошедших в прошлом событиях является очень важным для общества. Показывает заботу государства о каждом из своих граждан, вне зависимости от сроков давности и объема имеющейся информации. Можно привести пример выяснения обстоятельств расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Это важнейший вопрос для всех верующих нашей страны. Он также имеет значение для открытия исторической правды. Общественность нуждается в объективных ответах от лица государства на интересующие ее вопросы.

- Мы говорим о России, а были ли в международной практике такие расследования?

- Интерес общественности к подобным трагическим событиям и возобновление разбирательства через пятьдесят и более лет - не уникальное явление для России. Безусловно, нам известен опыт зарубежных стран в расследовании подобных происшествий. Но чаще всего там такие расследования заканчивались неудачей.

Например, в случае катастрофы в сентябре 1961 года в Замбии. Тогда самолет при заходе на посадку рухнул на землю в пятнадцати километрах от аэропорта Ндолы. Погибли все находившиеся на его борту шестнадцать человек – шесть членов экипажа и десять пассажиров, в том числе Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд. Было проведено шесть официальных расследований. В ходе расследования выдвигались многочисленные версии: техническая неисправность, заложенная бомба, нехватка авиатоплива, усталость экипажа, убийство Дага Хаммаршельда, обстрел самолета единственным военным самолетом, имевшемся у повстанцев Катанги и так далее.

При этом самой вероятной причиной считалась следующая - самолет Дага Хаммаршельда заходил на посадку на слишком низкой высоте и задел деревья.

Однако, и тут ООН выбрала путь, подобный нашему: через несколько десятилетий в декабре 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция о необходимости проведения дополнительного расследования - в ООН посчитали своим долгом выяснить все обстоятельства трагедии.

- То есть трагедия самолета с руководителем ООН сравнима по своей загадочности с гибелью группы Дятлова?

- Да эти события в чем-то очень похожи. Они произошли в 1959-1961 годах. Для объяснения каждого из них выдвинуто множество версий: и криминальные, и не связанные с преступлениями. Имеется колоссальный социальный запрос на правду о произошедшем.

При планировании мероприятий мы изучили опыт наших зарубежных коллег, размещенный в доступных информационных источниках.

Уверен, что и наши наработанные приемы возможно использовать в таких сложных разбирательствах, в том числе при работе с архивными материалами, взаимодействии с экспертными организациями.

Именно формулировкой примененных правовых средств, юридическим обоснованием выполненной работы я сейчас занимаюсь в ходе сбора материала для написания кандидатской диссертации.

- Почему вы так уверены, что шансы у расследования подобных преступлений есть спустя столько лет?

- У моей уверенности есть несколько причин. Первое это технологический прогресс в различных отраслях науки. То, что было немыслимо еще несколько десятилетий назад сейчас является обыденностью. Конечно, я имею в виду стремительно развивающуюся цифровую технику.

К примеру, при раскрытии тайны перевала нами была создана 3D модель. Благодаря ей каждый эксперт мог представить местность трагического события без выезда на место. Второе - это изменение отношения государства к человеку. Сейчас формируется политика открытости государственных органов, транспорентности принимаемых решений. Соответственно, государство должно иметь возможность ответить на запросы общества правдивой информацией.

- Если виновники будут установлены, что будет дальше?

- Если говорить о Перевале, то виновники установлены. Только подвергнуть их наказанию невозможно. Мы экспертным путем доказали и юридически закрепили, что причиной аварийной ситуации стали жесткие природные условия: лавина, холодный фронт, экстремальное понижение температуры, отсутствие видимости.

Но и в других случаях, когда в трагедиях виноваты конкретные лица, важно установить все обстоятельства для предотвращения подобного, обеспечения прав потерпевших на объективную информацию, даже по прошествии многих лет.