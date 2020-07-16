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Прогноз погоды на осень 2020: синоптики обескуражили россиян

Москва, 16.07.2020
  • Прогноз погоды на осень 2020: синоптики обескуражили россиян

DPA/TASS

А давайте поговорим про осень. Нет, понятно, что сейчас в самый разгар лета о ней даже думать и вспоминать не хочется, не то что говорить.

Но лето – оно не бесконечно, пролетит, что глазом моргнуть не успеем. Так что к осени начнём готовиться заранее, точнее к той погоде, которая нас там будет ждать. Уже сейчас синоптики дают свои первые прогнозы, основываясь на десятилетних наблюдениях и спутниковых данных, так что вполне возможно, их предсказание и «выстрелит».

Потому давайте не откладывая дело в долгий ящик, пробежимся по российским регионам и выясним, что нам метеорологи обещают на осенний сезон: чего ждать, к чему готовиться. А готовиться, как предупреждают специалисты, есть к чему.

По их данным, погода осенью 2020 ожидается очень капризной и обескураживающей – в период с сентября по ноябрь прогнозируются резкие температурные скачки, перепады атмосферного давления, обильные дожди, ранние заморозки, первый снег и другие маленькие и не очень климатические «прелести».

Погода осенью 2020 в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

Осень в Москве начнётся приятной погодой. Поэтому местные жители и гости столичного региона получат великолепную возможность погреться до середины сентября в лучах тёплого, неагрессивного солнышка с незначительным количеством осадков.

Далее Москву и Подмосковье накроет мощный и очень холодный циклон, который обрушит на регион ураганы и ливни. Не исключено даже резкое понижение температуры в ночные часы, в том числе до минусовых значений.

Синоптики предупреждают, что такая обескураживающая ситуация может сохранится до конца первого календарного месяца осени. В первой декаде октября климатическая обстановка в Москве успокоится, воздух прогреется до плюс 15-16.

Но уже ближе к началу ноября Москва начнёт ощутить первое присутствие зимы. Общий погодный градус начнет постепенно падать. Так, в самом начале последнего месяца осени даже в дневное время суток будет всего плюс 7-8. Во второй декаде ноября в регионе прогнозируются первые заморозки. Также возможно усиление ветра и первый снег.

Прогноз погоды на осень 2020 в Центральном федеральном округе

Обескуражили синоптики прогнозом на осень и жителей других регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Ожидается, что здесь с сентября по ноябрь погода будет особенно капризной. При этом на юге ЦФО ожидаются, как признаки ещё летнего тепла, так и резкие изменения в сторону откровенной непогоды.

Например, Воронежская и Белгородская области будут находится под влиянием тёплых атмосферных фронтов приблизительно до конца октября, а первые два месяца осени здесь ожидаются довольно сухими – воздух в этих регионах прогреется до плюс 14-18.

Однако синоптики предупреждают, что местами ожидается наваждение в виде холодных атмосферных циклонов, которые будут приносить с собой кратковременные ураганы и ливни. В такие периоды столбики термометров станут резко падать до плюс 10-12, но в скором времени снова подниматься до плюс 15-17.

Зато очень дождливо почти всю очень будет в Тверской, Ярославской и Рязанской областях. Здесь до плюс 11-12 похолодает уже в сентябре и выпадут обильные осадки, усилится ветер. Но к концу месяца погода стабилизируется: столбики термометров замрут на отметках плюс 17-18 и останутся в таком положении до начала ноября. Последний осенний месяц будет почти на всей территории ЦФО уже зимним – с заморозками и первыми осадки в виде снега.

Погода осенью 2020 на курортах России

Курорт – слово-то какое хорошее. Кажется, что там всегда тепло, ярко светит солнце, а море ждёт, когда вы прогрузите в него свое бренно тело. Так ли будет этой осенью? Давайте разбираться.

Сначала отправимся в Крым. Как обещают синоптики, начало осени на всей территории полуострова будет комфортным и тёплым. Так что «бархатный сезон» не подкачает. Фрукты, тёплое море, комфортная температура не выше плюс 25-27 – всё это ожидает отдыхающих в сентябре.

Комфортно будет и после полуночи – с наступлением темноты столбики термометров не опустятся ниже плюс 18-20, а значит любители отдыхать «дикарями» или желающие отправиться в поход с палатками не будут разочарованы.

Октябрь на полуострове уже начнёт разочаровывать – периодически станут идти дожди, так что отдых будет уже омрачен ими. Температура с середины месяца будет понижаться и составит всего плюс 12-15. Ночью же – не более плюс 10. Ноябрь ожидается ветреным, на море станет фиксироваться сильное волнение – поэтому ни о каком купании уже речи не идёт, конечно.

Морские курорты Краснодарского края, в частности, такие популярные среди наших соотечественников, как Сочи, Геленджик и Анапа также не планируют быстро сдавать свои права на лето. Здесь в начале осени ожидается сухая погода со стабильными температурными показателями – плюс 22-27. Значительное похолодание прогнозируется середине октября, когда столбики термометров опустятся до плюс 16-18. Тогда же начнутся обильные, но непродолжительные осадки.

Ставропольский край останется летним приблизительно до начала второго календарного месяца осени 2020. До этого момента в Минводах, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске сохранится комфортная сухая обстановка и плюс 24-25. Первые числа второго осеннего месяца будут дождливыми и ветреными, а средний температурный фон составит плюс 18.

При этом в конце октября в середине ноября почти весь юг России начнут атаковать сразу несколько атмосферных фронтов, которые будут надвигаться с Атлантики и Арктики одновременно. Как поясняют метеорологи, они принесут в южные регионы страны проливные дожди и настоящий грозовой штор.

Прогноз погоды на осень 2020 в СПб

Северная Пальмира в начале осени будет находиться под властью циклона. А начавшиеся ливни, ураганы, и привычные для горожан наводнения никого не порадуют, хотя и не удивят.

Погода в первой декаде сентября будет резкой, неприятной, а скорее даже обескураживающей. Так, уже в середине месяца столбики термометров установятся на показателях плюс 6-8, по ночам ожидаются заморозки. Холодный фронт будет держать в СПб недолго, а бабье лето обязательно придёт в город на Неве. В частности, уже с 15 числа солнышко начнёт выглядывать из-за туч ив регион ненадолго вернётся тепло – плюс 15-17.

Второй календарный месяц осени 2020 станет ветреным и дождливым, а столбики термометров начнут стремительно снижаться до плюс 5. Середина месяца будет особенно холодной.

Ноябрь 2020 для жителей города на Неве и туристов станет настоящим предвестником зимы. Последний осенний месяц принесёт заморозки, а ночью, особенно по области, уже даже настоящие морозы – в конце ноября воздух предположительно будет остывать до минус 5-10.

Так ли будет на самом деле или нет – узнаем со временем. Но, очень хочется, чтобы предстоящей осенью было тепло и сухо, а лето задержалось с нами подольше.

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