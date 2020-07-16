Путин назвал самую главную экономическую задачу России

Глава российского государства Владимир Путин назвал самую главную экономическую задачу РФ. По его мнению, – это восстановление уровня занятости. Об этом президент заявил в ходе сегодняшнего совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Путин напомнил, что пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ней вынужденные ограничения «заморозили мировую экономику».

«В большинстве стран остановились производства, стройки, рухнули обороты торговли и сферы услуг, – цитирует российского лидера ТАСС. - До критического уровня выросла безработица».

Путин напомнил, что в апреле ВВП нашей страны сократился на 12%, а в мае – почти на 11%.

«Такая сложная ситуация требовала от нас оперативных мер. Надо было подставить плечо отдельным отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций, пройти этот сложный, кризисный этап, сохранить доходы российских семей», – подчеркнул глава государства.

Он при этом напомнил, что государство произвело прямые выплаты семьям с детьми, увеличило пособия по безработице, списало налоговые платежи. Были размещены дополнительные заказы для предприятий ключевых отраслей, а также проведён целый ряд других мер.

Президент также указал на необходимость восстановить уровень занятости в стране. По его мнению, именно это сейчас является самой главной задачей экономической политики страны.

«Мы должны дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», – резюмировал Путин, отметив, что для роста занятости, доходов российских граждан нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета.