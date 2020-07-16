Опрос показал, что россияне предпочитают вредную еду

Россияне предпочитают продукты, которые наносят вред организму, говорится в исследовании Всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

В частности, речь идет о вареных и копченых колбасах, сосисках, крабовых палочках, плавленых сырах, чипсах и полуфабрикатах, а также газировке с высоким содержанием фосфора. Эксперты советуют вводить в рацион, как можно меньше готовых и соленых продуктов, при этом больше употреблять молочных продуктов, овощей и фруктов.

Также вредны продукты с содержание фосфатов, которые используются широко в пищевой промышленности. Отмечается, что в самом фосфате опасности не содержится, вредным является переизбыток его в суточном рационе, что приводит к появлению все большему числу людей, страдающих остеопорозом.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при употреблении фастфуда необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы не набрать лишние килограммы. Для любителей побаловать себя жирной и вредной пищей и нарушить диету, она предлагает делать это в утренние часы, когда у организма еще достаточно времени, чтобы «переварить» большое количество калорий.