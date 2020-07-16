В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых заболевших коронавирусом

За истекшие 24 часа в России выявлено 6 428 новых инфицированных коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 752 797 случаев заражения COVID-19. Число безвозвратных потерь за последние сутки составило 167 человек, число жертв за весь период достигло 11 937 человек. Из российских больниц выписано за сутки 8 443 пациентов, за весь период поправилось 531 692 человека. Число активных больных в стране продолжает снижаться, по данным на утро 16 июля составляет 209 168 человек. Резкое снижение новых диагнозов зафиксировано в Москве - 531 новый случай.

Наибольшее число заболевших выявлено за весь период эпидемии в США, где число случаев ковида приближается к 3,5 миллиона. На втором месте расположилась Бразилия. В стране число инфицированных - 1,96 миллиона человек. На третьей строчке мирового антирейтинга оказалась Индия, в которой уже почти миллион заболевших коронавирусом - 936,1 тысячи. Россия сохраняет четвертую позицию - 745,1 тысячи больных за все время эпидемии. На четвертой строчке находится Перу (373,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Москва, несмотря на снижение новых диагнозов до минимума, начиная с 4 апреля, продолжает оставаться на первом месте по количеству заболевших. В столице за минувшие сутки число выписанных из больниц значительно превысило число заболевших – 1145 против 531. Общее количество вылечившихся достигло 168 995. На втором месте Свердловская область, где заболело 349 человек. На третьем месте Санкт-Петербург (+256), в Ханты-Мансийском АО (+252).