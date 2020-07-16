Цены на нефть пошли вниз

Цены на нефть падают утром 16 июля после роста более чем на 2% накануне, передает «Интерфакс».

Уточняется, что к 8:17 по московскому времени котировки на сентябрь на сорт Brent потеряли в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures $0,28 (0,64%) по сравнению с предыдущим днем, когда сорт торговался по $43,51 за баррель. За предыдущую сессию Brent прибавила $0,89 (2,2%), до $43,79 за баррель.

Фьючерсы на август на сорт WTI утром 16 июля подешевели в ходе торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,83%), достигнув отметки $40,86 за баррель. 15 июля контракт вырос в цене на $0,91 (2,26%), до $41,2 за баррель.

Ранее ОПЕК+ заявила о стабилизации спроса на нефть после падения из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В организации готовы и дальше увеличивать добычу нефти, начиная с августа на 2 млн баррелей в сутки, рассчитывая, что страны, которые ранее не исполняли свои обязательства, смогут компенсировать увеличение добычи.