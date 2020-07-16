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Тяжелый день для Twitter

Москва, 16.07.2020
#Кибербезопасность
#Информационная безопасность
#Интернет
#Мир
  • Тяжелый день для Twitter

Michael Weber IMAGEPOWER

Twitter сообщил о хорошо спланированной хакерской атаке на страницы многих известных людей. Среди пострадавших нынешний кандидат на пост президента США Джо Байден и его бывший шеф, экс-президент Барак Обама, мультимиллиардеры Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уоррен Баффет, звезды шоу-бизнеса и многие другие. Взломанные аккаунты в общей сложности имеют десятки миллионов подписчиков.

Злоумышленники разместили на взломанных страницах сообщения следующего содержания: «Все биткоины, присланные на мой адрес, будут удвоены. Если вы отправите в течение получаса 1000 долларов, я верну обратно 2000 долларов».

Предложения подобного рода находились на аккаунтах знаменитостей всего несколько минут. Подавляющее большинство пользователей отнеслось к ним, как к шутке. Однако нашлись, конечно, и такие, кто захотел воспользоваться «добротой» известных людей и обогатиться. Из находящихся в открытом доступе блокчейновских записей следует, что желающие заработать пользователи Twitter потеряли на этой афере более 100 тыс. долларов в криптовалюте.

Многие специалисты по кибербезопасности выразили сомнение в безопасности Twitter.

«Очевидно, что компания делает недостаточно для своей защиты»,- приводит Рейтер мнение Орена Фалковица, бывшего директора компании Area 1 Security.

Ущерб от атаки мог быть на порядки больше.

«Можно считать, нам еще повезло,- говорит специалист по кибербезопасности Дмитрий Альперович, возглавляющий сейчас Silverado Policy Accelerator.- С учетом того, что злоумышленники могли отправлять твиты с аккаунтов многих известных людей, около 110 тысяч долларов в биткоинах, которые потеряли менее трехсот человек, небольшая цена».

Сразу после сообщения об атаке акции Twitter подешевели приблизительно на 5%, но к закрытию биржи отыграли потери.

Создатель и руководитель популярной соцсети Джек Дорси написал в твите: «Тяжелый день для Twitter. Все мы страшно сожалеем, что это произошло».

Для того, чтобы отразить атаку, Twitter был вынужден на несколько часов заблокировать взломанные счета. Компания быстро начала расследование взлома. Известно, что к расследованию подключились и специалисты из ФБР.

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