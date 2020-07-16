В Берлине отреагировали на возможное введение санкций США против «Северного потока 2»

Представитель ведомства печати и информации правительства ФРГ отреагировал на возможное введение американских санкций против российского газопровода «Северный поток – 2». По его словам, Берлин принял заявления главы внешнеполитического ведомства США Майка Помпео к сведению, передаёт агентство «Интерфакс».

«Мы ознакомились с заявлением Помпео относительно новых санкций в отношении «Северного потока 2» и приняли его к сведению, – сказал представитель ведомства печати и информации германского правительства. – Но позиция ФРГ по этому вопросу остаётся неизменной – трубопровод будет достроен».

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Как подчеркнул американский госсекретарь, ограничительные меры являются своего рода ультиматумом участникам проекта.

«Это означает прекращайте работу немедленно, либо рискуете получить неприятные последствия», – подчеркнул он в ходе брифинга в Госдепе.

Помпео также уточнил, что речь идёт о мерах, которые предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Меры коснутся проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

При этом Помпео отметил, что США всегда готовы поставлять в страны Европу энергоресурсы, а проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» перекрывают транзит газа через украинскую территорию.