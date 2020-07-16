В Гамалеи рассказали, кому можно не прививаться от коронавируса

По мнению главы центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, не требуется вакцинация против данной инфекции, пишет РИА «Новости».

«У них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови», - уточнил Гинцбург. Он отметил, что ввиду слабой изученности вируса нельзя сказать о необходимости вакцинирования в долгосрочной перспективе, однако, по его словам, «в ближайшее время точно вакцинироваться нет необходимости».

Также ученый советует не совмещать прививку от коронавруса с другими, их лучше будет «развести» по времени на две-три недели.

Напомним, первые случаи коронавирусной инфекции были выявлены в России у граждан Китая 31 января. 11 марта ВОЗ объявила о начале пандемии инфекции.

К настоящему моменту наибольшее число заболевших выявлено за весь период эпидемии в США, где число случаев ковида приближается к 3,5 миллиона. На втором месте расположилась Бразилия. В стране число инфицированных - 1,96 миллиона человек. На третьей строчке мирового антирейтинга оказалась Индия, в которой уже почти миллион заболевших коронавирусом - 936,1 тысячи. Россия сохраняет четвертую позицию - 745,1 тысячи больных за все время эпидемии. На четвертой строчке находится Перу (373,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.