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В Кремле ответили на угрозы о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2»

Москва, 16.07.2020
#Газовые войны
#Санкции
#Северный поток
  • В Кремле ответили на угрозы о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2»

США всеми силами стараются препятствовать завершению строительства «Северного потока — 2».

Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – ответил на угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока — 2».

По словам представителя Кремля, слова руководителя американского внешнеполитического ведомства являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе, передаёт РИА Новости.

«Это продолжение таких негативных проявлений, продолжение грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и российские компании», – подчеркнул Песков.

Кроме того, он отметил, что в Кремле негативно относятся также к санкциям США в отношении компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что представитель ведомства печати и информации правительства ФРГ отреагировал на возможное введение американских санкций против российского газопровода «Северный поток – 2». По его словам, Берлин принял заявления главы внешнеполитического ведомства США Майка Помпео к сведению.

«Мы ознакомились с заявлением Помпео относительно новых санкций в отношении «Северного потока 2» и приняли его к сведению, – сказал представитель ведомства печати и информации германского правительства. – Но позиция ФРГ по этому вопросу остаётся неизменной – трубопровод будет достроен».

Напомним, в среду глава Госдепа США заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2». Как подчеркнул американский госсекретарь, ограничительные меры являются своего рода ультиматумом участникам проекта.

«Это означает прекращайте работу немедленно, либо рискуете получить неприятные последствия», – подчеркнул он в ходе брифинга в Госдепе.

Помпео также уточнил, что речь идёт о мерах, которые предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Меры коснутся проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

При этом он отметил, что США всегда готовы поставлять в страны Европу энергоресурсы, а проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» перекрывают транзит газа через украинскую территорию.

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