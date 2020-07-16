В Москве открылась запись на бесплатное тестирование на COVID-19

Начиная с четверга, 16 июля в Москве все желающие могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус COVID-19 методом ПЦР.

Чтобы сдать анализ нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться на процедуру, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасию Ракову, сдать тест можно в 162 взрослых и 45 детских поликлиниках Москвы.

Чтобы обеспечить доступность для всех горожан, предусмотрены различные способы предварительной записи на свободные даты в период на ближайшие две недели. Чтобы узнать результаты – достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Если у москвича есть прикрепление к одной из городских поликлиник, то можно записаться на мазок на портале mos.ru, на официальном портале ЕМИАС – «ЕМИАС.ИНФО» https://emias.info/, в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы», а также при помощи информационных киосков в поликлиниках города.

Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления к городской поликлинике, можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу вашего проживания – администратор запишет вас на процедуру.

Полный перечень пунктов сдачи анализа теста доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Чтобы перенести запись, нужно также позвонить в поликлинику. Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.

За два часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, воздержаться от курения. За 30 минут – нельзя жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 16 июля

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 428новых больных COVID-19.

Всего к утру 16 июля в 85 регионах страны зафиксировано 752 797заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 531 692 (+8 443). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 11 937человек (+167 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 531 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 349 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+256), ХМАО (+252), и Нижегородская область (+211)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 422 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.