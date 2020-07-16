В России с 1 августа подорожает газ для населения

С 1 августа цена на газ для населения вырастет на 3%. Соответствующая информация приводится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который публикуется на официальном портале правовой информации. О новых ценах на газ для промышленности пока неизвестно нового приказа пока нет, пишет «Коммерсантъ».

О возможном повышении цен на газ для населения России стало известно еще в апреле текущего года из приказа о повышении цен на газ, добываемый «Газпромом» и аффилированными лицами. В документе предлагается поднять цену на газ на 3% для населения и промышленности, начиная с 1 июля. Однако из-за того, что приказ был выпущен позже, цены предлагается пересмотреть на месяц позже. Как пишет издание, задержка приказа произошла из-за резкого падения цен на экспортных рынках, также промышленность просила ФАС отменить индексацию.

Ранее индексация цен проводилась в июне прошлого года, когда цены на газ для населения и промышленных потребителей были подняты на 1,4%. Еще годом ранее в 2018 году цены на газ были увеличены на 3,4%.