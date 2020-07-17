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Биржевые итоги недели: пессимизм тянет индексы на дно

Москва, 17.07.2020
#Тренды
#Рынок акций
#Нефть
#Рынок ОФЗ
#Розничная торговля

Пессимизм стал основным фактором, определяющим динамику отечественных рынков на минувшей неделе. Поводов для него достаточно: здесь и пандемия, которая продолжает давить на рынки по всему миру, причем США ставят очередные рекорды по числу зараженных, и продолжающееся обострение отношений по линии Вашингтон — Пекин. Дополнительным фактором давления для отечественных рынков выступает угроза санкций против «Северного потока — 2».

В итоге за неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, достигнув к полудню минувшей пятницы 2762,06 пункта. Еще больше снизился индекс РТС, он откатился к отметке 1210,5 пункта, что соответствует 3,49% падения.

Среди компаний, которым удалось вырасти против тренда, стоит отметить TCS Group, GDR которой подорожали до 1615,8 рубля за бумагу, или на 9,9%. Рост обусловлен прежде всего динамкой на Лондонской бирже, где изначально листингована TCS Group, но каких-либо новостных поводов для роста у банка нет. Похоже, он просто нравится инвесторам.

В аутсайдерах оказался «Газпром», что ожидаемо, так как минувший четверг стал днем закрытия реестра и теперь акции газового гиганта торгуются без дивидендов. Падение на отсечке составило 8,08%, а одна акция стала стоить 183,32 рубля.

Досталось и нефтяникам. Акции «Сургутнефтегаза» за неделю подешевели на 4,45 рубля, до 36,9 рубля, 16 июля стало последним днем, когда бумаги торговались с дивидендами. Котировки «ЛУКойла» снизились за неделю на 2,8%, до 4 944,5 рубля за акцию, однако тут обошлось без отсечки (она была неделей ранее), — котировки нефтедобытчика пошли вниз вместе с несколько подешевевшей нефтью.

Нефть за минувшую неделю стала на 0,4% дешевле, и к полудню минувшей пятницы бочка эталонной марки Brent стала стоить 42,98 доллара. Долговременным фактором давления остается пандемия и ее влияние на спрос. Вторым (и, возможно, более важным) фактором стало соглашение ОПЕК+. Пятнадцатого июля страны, входящие в ОПЕК+, договорились об увеличении добычи с августа. Если ранее совокупное сокращение находилось на уровне 9,7 млн баррелей в сутки, то с августа эта цифра уменьшится до 8,1–8,2 млн баррелей.

На фоне происходящего российский рубль заметно сдал позиции против основных мировых валют. В частности, его удешевление относительно доллара составило 1,54%, против евро — 2,59%. К полудню минувшей пятницы за доллар и евро давали 71,9 и 82,07 рубля соответственно. Странное поведение рубля объясняется валютными интервенциями ЦБ, и, возможно, переводом за рубеж дивидендов (которые для этого надо перевести в валюту).

В США тем временем атмосфера на рынках в ожидании сезона отчетностей скорее позитивная, однако единства не наблюдается. Так, индекс Dow Jones за неделю поднялся до 26 734,71 пункта, что соответствует росту на 4,07%. Индекс S&P 500 достиг 3215,57 пункта (2,01% роста), а индекс Nasdaq, напротив, снизился на 0,7%, до отметки 10 473,83 пункта.

Среди американских эмитентов стоит отметить производителя алюминия Alcoa Corporation. Металлургический гигант за неделю подскочил в цене на 26,05%, и одна акция стала стоить 13,45 доллара. Скачок произошел на отчете за второй квартал текущего года: убыток компании составил 197 млн долларов против убытка 402 млн долларов за тот же период прошлого года. Продажи упали до 2,15 млрд долларов с 2,71 млрд в прошлом году. Однако инвесторы восприняли новость положительно, так как консенсус-прогноз аналитиков был значительно хуже.

На 16,01%, до 6,81 доллара за штуку, поднялись акции Ford Motors. Компания показала публике свою новую модель Bronco, которая должна «оторвать» кусок рынка, который занят преимущественно внедорожниками Jeep.

В аутсайдерах оказался PayPal, у которого в минувшую пятницу истек договор с «родительской» структурой — интернет-аукционом eBay. Акции снизились на 8,24%, до 168,07 доллара за штуку. И это неудивительно: окончание действия договора означает уменьшение выручки, так как клиенты eBay будут переведены на платежную платформу Ayden.

На азиатских рынках единства тоже нет. Китайский Shanghai Composite снизился за неделю на 4,89% и к 14:25 мск откатился до 3214,13 пункта, японский Nikkei 225, напротив, прибавил 0,52% и поднялся до 22 696,42 пункта. Динамика китайского индекса обусловлена как ростом напряженности отношений с США, так и не очень хорошей макростатистикой. Розничные продажи в июне снизились на 1,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что в июне продажи вырастут на 0,3%.

На длинные долги спрос невелик

В рамках прошедшего в минувшую среду аукциона Минфин предложил два выпуска — ОФЗ-ПД (постоянный купон) с погашением в 2030 году и ОФЗ-ПК (переменный купон, так называемый флоатер) с погашением в 2024 году. В рамках первого аукциона спрос оказался ниже предложения — 31,38 млрд рублей при объеме предложенного выпуска 50 млрд рублей.

Размещенный объем выпуска оказался и того меньше — 23 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 114,048% номинала, а средневзвешенная доходность — 5,83% годовых. Реакция рынка показывает, что интерес к длинным бумагам в условиях низких ставок весьма низок.

Ситуация с флоатером выглядела куда интереснее. Было предложено бумаг на 50 млрд рублей, при этом спрос составил 188,8 млрд рублей. Средневзвешенная цена в итоге составила 99,0795% номинала.

Сумки опять дорожают

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank отмечают, что в период экономического кризиса и ужесточения ограничений цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, хотя спрос как таковой снизился незначительно. В конце прошлого года аналитики агентства включили эти лимитированные сумки в индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII, Knight Frank Luxury Investment Index), и за последний квартал 2019-го сумки показали рост на 13% годовых.

Рынок коллекционных сумок как феномен появился после 2008 года. Постепенно цена на эксклюзивные сумки росла. В период карантинных мер цена резко обвалилась, однако теперь, после снятия ограничений, спрос резко вырос, и за ним потянулись цены.

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