British Airways полностью откажется от парка Boeing 747

Неприятности авиаперевочзиков продолжаются. British Airways (ВА), крупнейший на планете оператор Boeing 747 — самых известных авиалайнеров, часто называемых «джамбо джет» (гигантский самолет), — объявил об отказе от всего своего парка пассажирских лайнеров этой модели. Причиной вывода «королевы небес» (одно из названий Boeing 747) на пенсию стала, как нетрудно догадаться, новая коронавирусная инфекция, отправившая авиаперевозки в свободное падение.

ВА начнет снижать количество используемых Boeing 747 немедленно, а последний широкофюзеляжный двухпалубный авиалайнер уйдет на покой в 2024 году. При этом в компании считают, что шансов на возвращение в строй даже в случае восстановления спроса на воздушные путешествия у 747-го скорее всего нет.

«С большим сожалением мы подтверждаем, что немедленно начинаем сокращать наш флот "747-х"»,— говорится в заявлении ВА.

Заслуги джамбо в процессе демократизации пассажирских авиаперевозок переоценить трудно. Однако за полвека он сильно устарел и сейчас по многим параметрам и, в первую очередь, по экономичности эксплуатации, сильно уступает современным авиалайнерам с двумя двигателями (у джамбо двигателей четыре). Самый большой недостаток Boeing 747 по сравнению с современными авиалайнерами заключается в высоком потреблении топлива.

В заявлении британской авиакомпании говорится, что джамбо навсегда останется в памяти и сердцах всех, кто связан с воздушными полетами, но сейчас пришло время современных авиалайнеров с низким потреблением топлива, таких, например, как A350 и Boeing 787.

Справедливости ради следует сказать, что неприятности джамбо начались задолго до прихода коронавируса. Пандемия же их многократно усилила. ВА так же, как другим авиакомпаниям, сейчас приходится, что называется, вести борьбу за выживание.

В заявлении авиакомпании говорится и о грядущем сокращении численности сотрудников. Планируется уволить около 12 тыс. человек или приблизительно 28% персонала. Иначе, объясняет руководство компании, невозможно выжить в условиях резко сократившегося рынка авиаперевозок, который сохранится в таком состоянии, если верить прогнозам специалистов, долго.

Руководство компании договорилось с профсоюзом пилотов об увольнении 350 человек с возможным, в случае необходимости, возвращением на работу 300 пилотов. С учетом отправки на пенсию Boeing 747, не удивительно, что среди увольняемых больше всего первых пилотов этих авиалайнеров.

Кстати, компания Boeing, собирающая джамбо, прозрачно намекнула о сворачивании их серийного производства еще год назад. Решение было принято в связи с резким сокращением числа заказов на 747-е. Последний из 15 самолетов будет собран в 2022 году, если, конечно, заказчик раньше не откажется от покупки.