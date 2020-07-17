Вход/Регистрация Подписка

Диетолог перечислила пять самых вредных продуктов

Москва, 17.07.2020
  • Диетолог перечислила пять самых вредных продуктов

Из открытых источников

Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона из-за нежелательных последствий для здоровья.

В первую очередь, из рациона необходимо исключить сосиски и колбасные изделия, в которых часто содержится большое количество жира, соли и красителей. По мнению медика, регулярное употребление этих продуктов может привести к сбоям в работе почек и печени, а также сказаться на эластичности кожи.

Во-вторых, нужно исключить сдобную выпечку, поскольку булочки, пироги и белый хлеб имеют высокий гликемический индекс. По мнению специалиста, эти продукты способствуют повышению глюкозы в крови, что способствует развитию диабета.

«Скачки глюкозы могут привести к развитию сахарного диабета. Помимо этого, дрожжи вызывают вздутие живота и ухудшают работу кишечника», — предупреждает Кален.

Третьим продуктом, от которого предлагает отказаться диетолог, является фастфуд, прежде всего, речь идет о чизбургерах, картофеле фри, хот-догах, которые перенасыщены трансжирами и солью. Избыток таких продуктов в рационе способен нарушить водный баланс и в результате вызвать отеки и негативно отразится на коже.

На четвертом и пятом местах газированные напитки и молоко. Газировка вредна, содержащейся в ней фосфорной кислотой, которая является врагом номер один для костной ткани, уточняет врач. Молоко содержит лактозу, которая тяжело усваивается взрослым организмом.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Вторая волна карантина
  2. Особенности поступления 2020
    Рособрнадзор объявил первые результаты ЕГЭ, того, что прошел июля. Они порадовали многих выпускников школ, сдаюших нынешним летом единые госэкзамены: средний балл вырос. Кстати, такой итог подтвердил неофициальные ожидания, что экзаменаторы в этом, трудном для всех году будут более снисходительными. Теперь впереди собственно поступление в вузы, а в нем — очень много новшеств
  3. Перевал Дятлова и самолет генсека ООН: одна тайна уже раскрыта
    Хотя с момента гибели группы туристов в горах Северного Урала прошло больше 60 лет, споры о трагедии на перевале Дятлова идут до сих пор. Генпрокуратура завершила расследование, которое начала в прошлом году. Эксперты пришли к выводу, что причина смерти - сход лавины. Впрочем, родственники погибших сразу эту версию отвергли.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама