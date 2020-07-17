Диетолог перечислила пять самых вредных продуктов

Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона из-за нежелательных последствий для здоровья.

В первую очередь, из рациона необходимо исключить сосиски и колбасные изделия, в которых часто содержится большое количество жира, соли и красителей. По мнению медика, регулярное употребление этих продуктов может привести к сбоям в работе почек и печени, а также сказаться на эластичности кожи.

Во-вторых, нужно исключить сдобную выпечку, поскольку булочки, пироги и белый хлеб имеют высокий гликемический индекс. По мнению специалиста, эти продукты способствуют повышению глюкозы в крови, что способствует развитию диабета.

«Скачки глюкозы могут привести к развитию сахарного диабета. Помимо этого, дрожжи вызывают вздутие живота и ухудшают работу кишечника», — предупреждает Кален.

Третьим продуктом, от которого предлагает отказаться диетолог, является фастфуд, прежде всего, речь идет о чизбургерах, картофеле фри, хот-догах, которые перенасыщены трансжирами и солью. Избыток таких продуктов в рационе способен нарушить водный баланс и в результате вызвать отеки и негативно отразится на коже.

На четвертом и пятом местах газированные напитки и молоко. Газировка вредна, содержащейся в ней фосфорной кислотой, которая является врагом номер один для костной ткани, уточняет врач. Молоко содержит лактозу, которая тяжело усваивается взрослым организмом.