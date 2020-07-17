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Курс доллара: рубль может обвалиться в новый коридор

Москва, 17.07.2020
  • Курс доллара: рубль может обвалиться в новый коридор

Алексей Павлишак/ТАСС

В четверг рубль снизился к основным резервным мировым валютам на фоне ослабления интереса инвесторов к рисковым активам. Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах «Московской биржи» курс доллара составил 71,26 руб., что на 27,25 коп. выше уровня закрытия торгов среды. Евро в это же время торговался по 81,46 руб., прибавив за сутки 47 коп. 

Таким образом, российская валюта накануне усилила темпы падения к доллару и евро из-за ухода инвесторов от риска и на фоне негативной динамики валют ЕМ. Эксперты полагают, что что связано с очередным обострением взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, давление на рубль оказывает снижающаяся в цене нефть эталонных марок. Вчера вечером стоимость контрактов на «чёрное золото» сорта Brent упала на 0,32% – до 43,65 долл. за баррель. Также подешевели в четверги и фьючерсы на нефть WTI, которые торговались по 41,06 долл. за баррель (-0,34%).

Прогноз экспертов по курсу доллара

Алексей Капитанов из Инбанка напомнил, что рубль в паре с долларом уже вторую неделю находится возле отметки в 71,00, а в паре с евро - в середине коридора 81,00-82,00. Тем самым, единая валюта ЕС за это время укрепилась почти на 1,00 руб. По его мнению, разница в динамике двух валютных пар объясняется укреплением евро к доллару на глобальном рынке.

Также Капитонов отметил, что рубль находится под давлением из-за внешнего негатива, связанного с бегством иностранных инвесторов от риска и переход в более защитные активы. Как пояснил эксперт, это вызвано, прежде всего, постоянными разговорами вокруг возникновения второй волны коронавируса и почти ежедневным обвинением России во всевозможных грехах.

«Санкционная риторика и угрозы ввода новых ограничительных антироссийских мер отпугивают игроков от рисковых активов, что вполне естественно. Но даже несмотря на это потенциал навалюты не исчерпан. Он, в частности, кроется в умеренно позитивной динамике нефтяных котировок на фоне вполне ожидаемых итогов министерской встречи ОПЕК+», – отметил Капитонов.

Он при этом пояснил, что запасы «чёрного золота» постепенно сокращаются и в этой связи инвесторы пока рассчитывают, что прибавка предложения сырья на рынках встретится с растущим спросом со стороны мировых экономик, которые пусть медленно, но всё-таки восстанавливаются после пандемии коронавируса.

«Поэтому мы полагаем, что до конца июля рубль останется в паре с долларам примерно на тех же позициях, что и сейчас – в диапазоне 70,50-71,50. В паре же с евро, нацалюта чуть-чуть потеряет. Можно предположить, что это будет коридор 81,50-82,00 руб.», – резюмировал Капитанов.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» напротив считает, что мировые цены на «чёрное золото» могут потянуть курс рубля вниз.

«Нефтяной фактор – долгоиграющий. Дело в том, что после встречи в формате ОПЕК+ экспортеры сырья смягчили квоты сокращения добычи. Это в дальнейшем может привести к коррекции в стоимости контрактов на марку Brent к уровню в 40 долл. за баррель или даже ниже», – объяснил он.

В результате при реализации коррекции в нефти, по мнению Покатовича, также может продолжиться умеренное ослабление рубля.

«Таким образом, в краткосрочной перспективе под влиянием локальных факторов курс рубля сформируется к доллару в диапазоне 70,50-71,80. В перспективе же двух месяцев национальная валюта может обвалиться в коридор 72,00-74,00 руб.», – считает эксперт.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что в ходе вчерашних торгов на Мосбирже рубль дешевел вместе с другими валютами EM. При этом в паре с долларом снижение пришлось на утро.

«В дальнейшем ситуация на бирже успокоилась. А вот в паре с валютой ЕС рубль проседал весь день, в том числе и после итогов заседания европейского регулятора, которое вообще не принесло никаких сюрпризов. Стоит добавить, что в целом российская валюта остаётся под давлением коррекции цен на нефть, а также негативного геополитического фона. Поэтому сегодня рубль почти наверняка ещё немного ослабеет в обеих валютных парах», – сказал Кравченко, не став при этом делать точный прогноз относительно предстоящего курса рубля.

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