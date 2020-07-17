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Названы альтернативы доллару США

Москва, 17.07.2020
  • Названы альтернативы доллару США

Алексей Павлишак/ТАСС

Доллар США ждут непростые времена. На фоне предстоящих политических событий американская валюта может значительно ослабнуть. В частности, по мнению Гаррета Берри из Macquarie Group, курс доллара упадет в связи с президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре этого года.

При этом он пояснил, что доллар должен был стать безопасной валютой, но пока этого не происходит.

«Ранее у нас уже были эпизоды, когда американская валюта слабела на фоне самых разнообразных политических событий. Иногда это происходит, но крайне редко. Однако это всё-таки случается время от времени», – подчеркнул валютный стратег Macquarie.

В этой связи он назвал валюты, которые, по его мнению, могут стать альтернативой доллару. Это евро и японская иена. Как считает Берри, к ноябрю японская валюта может укрепиться до уровня 102 против доллара.

«Минусом выбора иены является то, что индустрия пенсионных фондов в Стране восходящего фонда агрессивно диверсифицируется из иены в другие валюты, что приводит к оттоку иен», – отметил он.

Несмотря на это, эксперт считает, что в нынешней американской политической истории ещё достаточно времени, чтобы позволить доллару к иене резко упасть.

«Поэтому иена и евро станут нашими главными выборами в качестве альтернативы доллару на следующие несколько месяцев», – резюмировал он.

Между тем, российский рубль падает на сегодняшних торгах Московской биржи. По данным на 14:05 мск, курс доллара составляет 71,74 руб., что на 0,29% выше закрытия предыдущих торгов. Ещё более мощно растёт евро – в тот же самое время единая валюта ЕС торговалась по 81,98 (+0,60%). При этом в моменте курс евро составлял 82,0075 руб. Последний раз выше отметки в 82,00 руб. евро поднимался 4 мая.

По мнению Григория Жирнова из Нордеа банка, российская валюта падает на фоне снижения нефтяных котировок и других негативных внешних факторов.

«В ближайшие недели мы не увидим укрепления рубля. Об этом, в частности, говорят данные, которые указывают на более медленное восстановление глобальной экономики, продолжающиеся трения между Вашингтоном и Пекином, высокое распространение коронавируса COVID-19 в мире, а также антироссийская риторика Запада», – пояснил эксперт.

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