Цены на нефть падают на опасениях новой волны коронавируса в мире

Котировки на сентябрь на нефть Brent в ходе утренних торгов на лондонской бирже ICE Futures потеряли по сравнению с закрытием накануне $0,15 (0,35%). К 8:13 по московскому времени сорт торговался $43,22 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $0,42 (1%), до $43,37 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI потеряли в цене на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи $0,09 (0,22%) - до $40,66 за баррель. Накануне контракты потеряли $0,45 (1,1%), до $40,75 за баррель.

Эксперты AxiCorp отмечают, что подъему мешают опасения участников рынка относительно возможной второй волны коронавирусной инфекции. В частности, инвесторы обращают внимание на возвращение ограничений в некоторых штатах США, что влияет на спрос и потенциального роста добычи в Соединенных Штатах.

Между тем аналитики высказывают уверенность в прохождении низшей точки падения цены на нефть, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается.

Ранее сообщало, что в ОПЕК+ пришли к выводу о восстановлении спроса и появившейся возможности увеличить нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). В организации рассчитывают, что страны ранее не исполнявшие свои обязательства компенсируют повышение.