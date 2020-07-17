Вторая волна коронавируса не отправит цены на нефть на дно

Участники соглашения ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти. С мая, напомним, добыча сократилась на 9,7 млн б/с, то есть приблизительно на 10%. С августа и до конца года сокращение добычи составит 7,7 млн б/с. Рынки на это решение саммита нефтедобывающих стран отреагировали негативно: цена нефти марки WTI опустилась на 1,24% до 40,7 доллара за баррель, а марки Brent — на 0,75% до 43,46 доллара за баррель.

Изучая ситуацию на рынках и пытаясь делать прогнозы на будущее, аналитики постоянно держат в уме пандемию новой коронавирусной инфекции, которая, если верить статистике ВОЗ, и не думает стихать. Существуют серьезные страхи, что наращивание добычи в сочетании с усилением пандемии может привести к новому обвалу цен. Можно сколько угодно спорить о том, пришла на ключевой американский рынок вторая волна инфекции или продолжается еще первая, но это ничего не меняет. Примерно в сорока штатах число новых заражений резко идет вверх. Как минимум десяток штатов, включая южные штаты Флориду, Техас и Аризону, через считанные недели после выхода из карантина вынуждены вновь вводить ограничительные меры и закрывать целые округа. Количество заражений превышает 60 тысяч в день, что почти вдвое больше, чем было в апреле, и по словам главного эпидемиолога Энтони Фаучи, может превысить и 100 тысяч. Общее число заражений по стране уже более 3,5 миллионов, а число смертельных исходов вплотную приблизилось к 140 тысячам.

Существуют опасения, что нечто подобное может произойти и в других странах — крупных потребителях нефти, например, в Индии и Бразилии. Однако, считает Oil Price (OP), цены на «черное золото» сейчас не рухнут, как в апреле, по ряду причин. Во-первых, ситуация с коронавирусом сейчас во многих странах находится более-менее под контролем. К тому же, пример Китая показывает, как следует бороться со второй волной пандемии. Во-вторых, лишения последних четырех месяцев не были напрасными, планета научилась значительно эффективнее, чем в начале пандемии, бороться с COVID—19. К этому следует добавить обнадеживающие новости от ученых. Работа над созданием вакцины от коронавируса идет полным ходом. Ряд компаний могут похвалиться обнадеживающими результатами. Если все будет хорошо, то вакцина против коронавируса может появиться уже к концу года.

В успешном восстановлении рынка нефти немалую роль сыграла исполнительная дисциплина участников соглашения ОПЕК+. Это важное обстоятельство коренным образом отличает первое соглашение ОПЕК+ от второго, которое чаще называют «новым». В мае они, правда, выполнили обязательства лишь на 74%, но затем, после быстрой стабилизации рынков, исправились и довели уровень добычи до оговоренного соглашением.

На последнем саммите ОПЕК министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман сказал, что к июньскому уровню добычи будет добавлено только около 1,15 млн б/с, что на 43% меньше намеченных ранее 2 млн б/с, потому что участники соглашения превысили ограничения по квотам в июне в целом на 840 тыс. б/с (107%).

В немалой степени способствовали стабилизации рынков и повышению спроса и американские нефтяники, не участвующие в соглашении ОПЕК+. Они тоже резко снизили добычу. По состоянию на 10 июля запасы нефти с американских хранилищах снизились в среднем на 2,1 млн б/с до 7,5 млн баррелей, что помогает ценам на «черное золото» держаться чуть выше 40 долларов за баррель.

Конечно, за четыре месяца — до 30 ноября, когда участники ОПЕК+ соберутся на следующий саммит, может произойти много самых разных событий. Но на данный момент представляется, что нефтедобывающие страны выучили урок на собственных ошибках и, по крайней мере, в ближайшем будущем не будут воевать с фундаментальными рыночными факторами.