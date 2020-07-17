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Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Москва, 17.07.2020
#Кино
#Культура
  • Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» занял первую строчку в Топ-10 самых популярных фильмов Netflix

Кадр из фильма

Стриминговый сервис Netflix назвал топ-10 самых популярных своих фильмов. Рейтинг был составлен на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода картин.

Лидером стал боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом, который за первый месяц собрал 99 млн просмотров. Второе место у постапокалиптического хоррор-фильма режиссера Сюзанны Бир «Птичий короб» (89 млн). Замыкает тройку лидеров комедийный боевик Питера Берга «Правосудие Спенсера» (85 млн), передаёт Bloombreg.

В топ-10 также вошли боевик «Призрачная шестёрка» (83 млн), детективный комедийный фильм «Загадочное убийство» (73 млн), драма «Ирландец» (64 млн), остросюжетный боевик «Тройная граница» (63 млн), мелодраматическая комедия «Не та девушка» (59 млн), научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера «Платформа» (56 млн) и комедия/мелодрама «Идеальное свидание» (48 млн).

Отмечается, что все эти фильмы были выпущены за последние три года, а основная часть – за последний год. А так как с начала 2019 года у сервиса Netflix число подписчиков увеличилось на 43,6 мил человек, каждая новая лента имеет шансы на большее количество зрителей, чем её предшественники.

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