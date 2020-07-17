Вход/Регистрация Подписка

Nissan представил электрический кроссовер для России

Москва, 17.07.2020
Алексей Грамматчиков
В Йокогаме состоялась мировая премьера электрического кроссовера Nissan Ariya, который будет официально поставляться в Россию.
#Авто
  • Nissan представил электрический кроссовер для России

В стремительно набирающей скорость электрификации автомобильного транспорта японская корпорация Nissan нацелена удержать ведущие позиции. Её электрокар Nissan Leaf последние 10 лет входит в список самых продаваемых электромобилей в мире, и вслед за электрическими хэтчбеками японский автопроизводитель пытается застолбить за собой нишу кроссоверов на батареях. 

Впервые концепт электрического кроссовера Nissan Ariya был продемонстрирован публике на Токийском автосалоне в 2019 г., а в японской Йокогаме покрывало сдёрнули с серийной версии модели. Новинка построена на абсолютно новой платформе EVP, на которой в будущем Nissan планирует создавать еще новые электрическим модели. Габариты машины достаточно внушительны -- длина 4600 мм, ширина 1920 мм, высота 1630 мм, то есть по размерам электрокар сравним с кроссовером Nissan X-Trail. Купеобразный силуэт новинки с короткими свесами, массивными крыльями, большими колесными дисками и узкими светодиодными фарами выглядит смело и необычно, дизайн авто представители компании называют Timeless Japanese Futurism — «японский футуризм, неподвластный времени».

nissan-ariya-rear-quarter_2-source.jpg
Решетка радиатора электрокару не нужна, спереди у автомобиля красуется панель со встроенной подсветкой, загорающейся, когда машина приходит в движение. Объявлено, что на выбор будет предложено несколько модификаций Ariya: начальная версия имеет аккумулятор емкостью 63 кВт∙ч, электромотор выдает мощность 218 л.с. Более оснащенный вариант – авто с батареей на 87 кВт∙ч и двигателем с отдачей 242 л.с. – такая версия электрокара имеет заявленный пробег от одной зарядки в 500 км. Модель будет предлагаться как моноприводном варианте, так и в оснащении с полным приводом – последняя версия имеет обозначение e-4orce. Топовая полноприводная модификация Performance имеет мотор мощностью 394 л.с., она способна разгоняться до 100 км/ч всего за 5,1 с.

Еще во время презентации концепта в Токио в прошлом году было официально заявлено, что Ariya будет поставляться и в Россию. После мировой презентации на специальном онлайн-круглом столе для журналистов топ менеджеры Nissan подтвердили эти планы. Однако цены на новинку, также как и ожидаемые объемы продаж пока не названы. «Ariya поступит в продажу в 2021 г., цены на эту модель будут названы ближе к выходу на рынок», -- заявил на круглом столе Гаррет Дансмор, руководитель отдела маркетинга Nissan Europe.

ariya-interior-image-hands-off-drive-mode-view-2_r.jpg
По его словам, запуск новой модели имеет большое значение для Nissan, это событие можно сравнить с показом первого кроссовера компании Qashkai в 2007 г. и запуском первого электромобиля Leaf в 2010 г. Не случайно именно на Ariya Nissan представил свой обновленный логотоп, а к 2023 г. компания планирует перевести на электрический привод 50% своего модельного ряда. «Большинство покупателей Nissan Ariya будут люди, которые впервые владеют электрокаром, поэтому они хотят получить положительный опыт пользования таким автомобилем», -- отметил Гаррет Дансмор.

Он также отметил, что отличительная черта новой модели – это её интеграция в дорожную инфраструктуру. «Новая платформа подключенности – самое большое изменение в Ariya, она будет интегрировать автомобиль в окружающую инфраструктуру и делать передвижение на нём максимально удобным и безопасным, -- говорит Гаррет Дансмор. -- Например, система «умного траффик-менеджера» будет подсказывать, куда можно будет ехать для подзарядки авто. При этом электроника будет следить за тем, заняты ли ближайшие зарядные станции и в зависимости от этот строить оптимальный маршрут движения».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Вторая волна карантина
  2. Особенности поступления 2020
    Рособрнадзор объявил первые результаты ЕГЭ, того, что прошел июля. Они порадовали многих выпускников школ, сдаюших нынешним летом единые госэкзамены: средний балл вырос. Кстати, такой итог подтвердил неофициальные ожидания, что экзаменаторы в этом, трудном для всех году будут более снисходительными. Теперь впереди собственно поступление в вузы, а в нем — очень много новшеств
  3. Россия построит свой участок автотрассы «Европа — Западный Китай» к 2024 году
    На совещании по строительству международного транспортного коридора, которое провел в ОЭЗ «Алабуга» премьер-министр Михаил Мишустин, были обозначены реперные точки амбициозного проекта. Доехать до Казани из Москвы за 6,5 часов станет возможным уже через 4 года
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама