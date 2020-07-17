Nissan представил электрический кроссовер для России

В стремительно набирающей скорость электрификации автомобильного транспорта японская корпорация Nissan нацелена удержать ведущие позиции. Её электрокар Nissan Leaf последние 10 лет входит в список самых продаваемых электромобилей в мире, и вслед за электрическими хэтчбеками японский автопроизводитель пытается застолбить за собой нишу кроссоверов на батареях.

Впервые концепт электрического кроссовера Nissan Ariya был продемонстрирован публике на Токийском автосалоне в 2019 г., а в японской Йокогаме покрывало сдёрнули с серийной версии модели. Новинка построена на абсолютно новой платформе EVP, на которой в будущем Nissan планирует создавать еще новые электрическим модели. Габариты машины достаточно внушительны -- длина 4600 мм, ширина 1920 мм, высота 1630 мм, то есть по размерам электрокар сравним с кроссовером Nissan X-Trail. Купеобразный силуэт новинки с короткими свесами, массивными крыльями, большими колесными дисками и узкими светодиодными фарами выглядит смело и необычно, дизайн авто представители компании называют Timeless Japanese Futurism — «японский футуризм, неподвластный времени».

Решетка радиатора электрокару не нужна, спереди у автомобиля красуется панель со встроенной подсветкой, загорающейся, когда машина приходит в движение. Объявлено, что на выбор будет предложено несколько модификаций Ariya: начальная версия имеет аккумулятор емкостью 63 кВт∙ч, электромотор выдает мощность 218 л.с. Более оснащенный вариант – авто с батареей на 87 кВт∙ч и двигателем с отдачей 242 л.с. – такая версия электрокара имеет заявленный пробег от одной зарядки в 500 км. Модель будет предлагаться как моноприводном варианте, так и в оснащении с полным приводом – последняя версия имеет обозначение e-4orce. Топовая полноприводная модификация Performance имеет мотор мощностью 394 л.с., она способна разгоняться до 100 км/ч всего за 5,1 с.

Еще во время презентации концепта в Токио в прошлом году было официально заявлено, что Ariya будет поставляться и в Россию. После мировой презентации на специальном онлайн-круглом столе для журналистов топ менеджеры Nissan подтвердили эти планы. Однако цены на новинку, также как и ожидаемые объемы продаж пока не названы. «Ariya поступит в продажу в 2021 г., цены на эту модель будут названы ближе к выходу на рынок», -- заявил на круглом столе Гаррет Дансмор, руководитель отдела маркетинга Nissan Europe.

По его словам, запуск новой модели имеет большое значение для Nissan, это событие можно сравнить с показом первого кроссовера компании Qashkai в 2007 г. и запуском первого электромобиля Leaf в 2010 г. Не случайно именно на Ariya Nissan представил свой обновленный логотоп, а к 2023 г. компания планирует перевести на электрический привод 50% своего модельного ряда. «Большинство покупателей Nissan Ariya будут люди, которые впервые владеют электрокаром, поэтому они хотят получить положительный опыт пользования таким автомобилем», -- отметил Гаррет Дансмор.

Он также отметил, что отличительная черта новой модели – это её интеграция в дорожную инфраструктуру. «Новая платформа подключенности – самое большое изменение в Ariya, она будет интегрировать автомобиль в окружающую инфраструктуру и делать передвижение на нём максимально удобным и безопасным, -- говорит Гаррет Дансмор. -- Например, система «умного траффик-менеджера» будет подсказывать, куда можно будет ехать для подзарядки авто. При этом электроника будет следить за тем, заняты ли ближайшие зарядные станции и в зависимости от этот строить оптимальный маршрут движения».