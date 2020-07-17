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Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на утро 17 июля

Москва, 17.07.2020
  • Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на утро 17 июля

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 17 июля в мире насчитывается более 13,76 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией в 188 странах мира.

По точной информации проекта в мире заражены 13 767 548 человек. Суточный прирост инфицированных составил 231,5 тысячи. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии составил 589 211пациентов, более 7,68 миллиона человек выздоровели.

Первое место антирейтинга продолжают удерживать США, в которых число инфицированных за весь период эпидемии превысило 3,5 миллиона человек. На втором месте Бразилия, где инфицированных уже два миллиона человек. На третьей строчке Индия, приближающаяся к миллиону инфицированных. В стране 968,8 тысячи пациентов. В России 751,6 тысячи инфицированных за все время эпидемии, и страна находится на 4 позиции. Перу на пятой строчке с показателем 341,5 тысячи заболевших. В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США - 138 358 человек. Самая высокая смертность отмечена в странах Европы с наибольшим числом заболевших, таких как Италия и Испания. Этот показатель превышает 10%.

В России выявлено 6 428 новых инфицированных коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 752 797 случаев заражения COVID-19. Число безвозвратных потерь за последние сутки составило 167 человек, число жертв за весь период достигло 11 937 человек. Из российских больниц выписано за сутки 8 443 пациентов, за весь период поправилось 531 692 человека. 

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