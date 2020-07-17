Погода в Москве: такого не было со времен Александра III

В первой половине лета 2020 на российскую столицу выпало небывалое количество осадков. По данным метеорологов, в период с июня по середину лета количество осадков составило 252,7 мм – 103% от сезонной нормы. Таким образом, большее количество осадков в первой половине лета выпадало в нашей стране только в 1894 году, когда Россией управлял император Александр III.

Ранее самым «мокрым» в современной истории страны было лето 2017. В том году в июне – первой половине июля выпало 224 мм осадков (91% сезонной нормы). Нынешнее лето уже с лихвой перекрыло этот показатель.

Между тем, южный циклон, который принёс в Москву обильные ливни, покидает регион, направляясь на Европейский Север. Ему на смену уже сегодня придёт гребень антициклона, надвигающегося с запада европейского континента. Это означает, что климатическая обстановка в Москве и Подмосковье начитает стабилизироваться.

Между тем, минувшей ночью в столице было всего плюс 13-15, сегодня днём воздух прогревается до плюс 20-21, в некоторых районах до вечера возможны кратковременные осадки, а среднесуточный температурный фон всё равно будет ниже климатической нормы, хотя лишь на 0,5-1,0 градуса.

Согласно архивам столичной погоды, абсолютный максимум температуры в этот день фиксировалась в 2010 году, когда воздух в Москве прогревался до плюс 35. Самым холодным днём 17 июля был в 1914 году, тогда градусники показывали плюс 6,5 градуса.

В 1968 году в этот день на столицу обрушился сильный ливень – всего за сутки тогда на Москву вылилось 32,2 мм осадков при месячной норме в 94 мм.

17 июля 2019 года в столице среднесуточная температура была ниже многолетних значений почти на 2 градуса. При этом в ночное время суток фиксировалось плюс 14,4, а дневные часы – плюс 20,5. Кроме того, ровно год назад в Москве шёл довольно приличный дождь – за сутки в городе выпало 14 мм осадков, что стало максимумом за июль 2019.