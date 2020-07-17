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Прогноз погоды: синоптики обещают трудный август

Москва, 17.07.2020
  • Прогноз погоды: синоптики обещают трудный август

Сергей Фадеичев/ТАСС

Несмотря на похолодание, которое сейчас наблюдается в некоторых регионах России, лето 2020 может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений. В частности, как предупреждают синоптики, россиян ждёт очень трудный август с повышенным температурным фоном и скачками атмосферного давления.

При этом местами Русскую равнину будут атаковать обширные циклоны, которые принесут с собой обильные дожди, грозы и шквалистые ветра. Кроме того, как отметили в Гидрометцентре, последний месяц календарного лета 2020 ожидается очень неоднородным и богатым на природные катаклизмы.  

Погода в августе 2020 в Сибири и Урале

Так, согласно предварительному прогнозу синоптиков, теплее обычного в августе 2020 будет в Сибири и на Урале. Например, в Ямало-Ненецком округе метеорологи обещают в первой декаде последнего летнего месяца плюс 18-20, что сразу на 4-6 градусов выше климатической нормы. При этом осадков, которые здесь обычно льют весь август, будет на этот раз крайне мало.

Повышенный температурный фон также ожидается в ХМАО – почти до конца месяца здесь столбики термометров станут подниматься до плюс 22-23, что так же значительно превышает привычные показатели.

Тёплая и комфортная погода ждёт даже жителей крайнего северо-запада Таймыра, где обычно в конце лета уже бывают заморозки. В этом же году в дневное время суток воздух местами будет прогреваться до фантастических для этих мест плюс 20.

Рекордные показатели температуры прогнозируются в Туруханском муниципальном района Красноярского края, а также на Чукотке. 

Жарко, но дождливо будет в Алтайском крае и Республике Алтай, в Иркутской и Новосибирской областях, где градусники местами будут показывать выше плюс 24-28 даже в тени.

Чуть свежее, по прогнозу синоптиков, ожидается на юге Урала. В частности, в Челябинской, Курганской и Свердловской областях дневной температурный фон будет около 22-24. Здесь, а также юге Тюменской области и на западе Омской области в конце августа зарядят проливные дожди, которые почти в ежесуточном режиме будут идти уже до начала осени.

Прогноз погоды на август 2020 в Приморье

Аномальный зной продержатся весь последний месяц лета в Приморье. Здесь до середины августа при дефиците осадков столбики термометров станут подниматься до плюс 33-35. Вторая половина месяца станет более мягкой, хотя столбики термометров всё равно подскочат до 25-27 градусов выше нуля.

Однако Приморский край иногда будут накрывать мощные циклоны, которые, например, во Владивостоке в 20-х числа понизят температуру воздуха до плюс 15-20. При этом похолодание станет сопровождаться сильными ливнями и грозами, а также усилением ветра в прибрежных регионах.

Погода в августе 2020 на юге России

А вот на юге России в августе 2020 температура воздуха будет чуть ниже, чем это было в последние годы. Например, на Ставрополье, Крыму и на Кубани, а также в республиках Северного Кавказа и регионах, расположенных в низовьях Волги на пике жары градусники покажут плюс 28-30. Это, конечно, жарко, но не так, как допустим в прошлом году, когда, например, в Сочи воздух прогревался на солнце почти до плюс 40.

Однако от этого погода в августе 2020 не станет менее трудной. Так, в Краснодарском крае из-за высокой влажности ожидается сильная духота, из-за которой в том же городе-курорте Сочи плюс 27-29 будут ощущаться как плюс 35. Сложная климатическая обстановка прогнозируется также в Новороссийске, Анапе и Геленджике.

В Крыму повышенный температурный фон будет провоцировать мощные осадки и шторм на море. И если в первой половине августа на всей территории полуострова ожидается относительно спокойная погода, то начиная примерно с 15-20 августа в Ялте, Севастополе, Керчи, Гурзуфе, Форосе, Евпатории, Саках, Джанкое, а также на других курортах Крыма ожидаются грозы с сильным ветром до 20 метров в секунду, а также ливни, град и молнии.

Трудный август ждёт жителей Среднего и Нижнего Поволжья. В Саратовской и Самарской областях почти весь последний летний месяц этого года дневная температура будет составлять плюс 28-30.

В Верхнем Поволжье чуть свежее, но всё равно жарко. В частности, в Татарстане как минимум до середины августа ниже плюс 27-28 столбики термометров днём не опустятся. Ночи также будут тёплыми – плюс 20-24. Завершится трудный август здесь проливными дождями и градом.

Прогноз погоды на август 2020 в Москве

В Москве и Подмосковье, по прогнозу синоптиков, август также обещает быть трудным. Всю первую декаду месяца будет стоять 30-градусный зной, который периодически станут освежать непродолжительные, но обильные осадки.

После 15 числа погодная обстановка в столичном регионе вернётся к своей норме – в светлое время суток столбики термометров начнут показывать плюс 22-25, при этом после полуночи воздух может остывать до 9-14, а в последнюю неделю августа – до плюс 5-10.

В этот период погода напомнит москвичам, что осень уже не за горами – пасмурных дней станет гораздо больше, усилится холодный ветер и зарядят унылые, нудные дожди.

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