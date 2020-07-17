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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Москва, 17.07.2020
  • Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Фото с сайта kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин и постоянные члены Совбеза РФ в ходе сегодняшнего заседания обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе, – передаёт РИА Новости

«Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России выразили крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на границе Армении и Азербайджана. Была подчёркнута необходимость соблюдения режима прекращения огня и готовность к посредническим действиям», – резюмировал Песков.

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