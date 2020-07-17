Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Рособрнадзор объявил первые результаты ЕГЭ, того, что прошел июля. Они порадовали многих выпускников школ, сдаюших нынешним летом единые госэкзамены: средний балл вырос. Кстати, такой итог подтвердил неофициальные ожидания, что экзаменаторы в этом, трудном для всех году будут более снисходительными. Теперь впереди собственно поступление в вузы, а в нем — очень много новшеств