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Российские ученые обнаружили на дне Балтийского моря следы айсбергов ледникового периода

Москва, 17.07.2020

Российские ученые из ФГБУ «Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН» совершили открытие мирового уровня, обнаружив на дне Балтийского моря борозды айсбергового выпахивания. Открытие было сделано в ходе морской научной экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Николай Страхов».

«В ходе нашего научного плавания было сделано открытие мирового уровня. Мы обнаружили на дне Балтики борозды айсбергового выпахивания. Это подтверждено исследованием осадков сразу нескольких горизонтов, поднятым на борт судна», - поделился с агентсвом «Интерфакс» начальник экспедиции Дмитрий Дорохов. Он уточнил, что исследованные образцы и осколки гальки прямо указывают на тот факт, что оставлены они были айсбергами в ледниковый период многие тысячи лет назад.

Ученый рассказал также, что это уникальное открытие станет прикладным для научных исследований в области климатологии прошлого, настоящего и будущего. Он уточнил, что направление борозд могут, к примеру, помочь установить главенствующее в то время направление ветра. Также возможно оценить возникновение природных явлений, также климатических катастроф, добавил Дорохов.

Помимо этого, в ходе экспедиции на дне Балтийского моря в районе побережья Калининградской области после исследования реликтовых форм рельефа дна были обнаружены песчаные образования, похожие на дюны Куршской косы. Это открытие интересно с точки зрения изучения уровня моря после отступления ледника, добавил ученый.  Он считает, что на многие вопросы еще только предстоит найти ответы, которые помогут современной науке понять перспективу развития климата не только в нашем регионе, но и на всей планете.

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