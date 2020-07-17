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Россия демонстрирует достижения в предиктивной аналитике

Москва, 17.07.2020
Алексей Грамматчиков
Российская компания GoodsForecast заняла второе место в статусном международном конкурсе по предиктивной аналитике М5 Forecasting Competition, в котором приняло участие 5,5 тыс. команд из более 100 стран.
#ИТ-технологии

Престижный международный конкурс по предиктивной аналитике М5 Forecasting Competition проходил в пятый раз в удаленном режиме с 2 марта по 30 июня этого года при организационной поддержке таких компаний, как Google, Uber, Walmart, а также International Institute of Forecasters (Международный институт прогнозирования), одним из членов экспертного комитета мероприятия был автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб, который специализируется на изучении влияний случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику.

В ходе соревнования командам предоставлялись реальные данные крупнейшего мирового ритейлера Walmart, где содержалась информация о динамике продаж 10 тысяч наименований продукции, о ценах на них, уровне запаса, промо-активностях и пр. Участникам конкурса нужно было, используя свои математические алгоритмы,  правильно спрогнозировать спрос на каждый вид товаров. Второе место по наиболее точной оценке вероятностного распределения прогнозов спроса заняла российская компания GoodsForecast.

«Мы приняли решение об участии, когда следили за ходом четвертого конкурса, тогда победителем стал ведущий Data Scientist из компании Uber, использовавший гибрид традиционных подходов и методов машинного обучения, -- говорит Андрей Лисица, генеральный директор компании GoodsForecast. -- Мы хотели объективно оценить математические модели собственной разработки, а также насколько хорошо специалисты компании умеют решать задачи бизнеса в области прогнозирования в мировом масштабе. В результате и нам успех принесло именно комбинирование методов машинного обучения и собственного алгоритма, разработанного в нашей компании».

В последнее время инструменты предиктивной аналитики являются все более востребованным ИТ-инструментом для предприятий розничный торговли, который позволяет прогнозировать спрос на конкретные виды продукции и решать такие важные задачи, как ценообразование, планирование промоакций, загрузка складов, логистика и пр. Компания GoodsForecast (входит в ГК «Форексис»)  с 2004 г. разрабатывает и внедряет ИТ-решения, связанные с прогнозированием спроса, планированием продаж и оптимизацией планирования производства. В России компания успешно составляет конкуренцию ведущим западным ИТ-компаниям, среди её клиентов такие предприятия, как «Балтика», «Технониколь», «Черкизово», сеть супермаркетов «Верный», группа компаний «О’Кей».

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