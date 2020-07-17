Специалисты сообщили об угасании эпидемии коронавируса в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил в интервью агентству РИА «Новости», что в России эпидемия находится в стадии угасания, все регионы уже прошли пик заражений коронавирусом.

Значительное снижение отмечено в Магаданской, Московской, Тверской, Брянской и Курской областях, а также в Забайкалье, Дагестане и Чечне. При этом в каждом регионе сохранялась своя динамика распространения инфекции.

Более медленное снижение отмечено в Новгородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и в Москве, уточнил Тавадян.

В некоторых областях только ожидается улучшение эпидемиологической ситуации. К таким субъектам относятся Свердловская и Вологодская области, а также Бурятия, Санкт-Петербург, Краснодарский и Хабаровский края.

Ранее российский премьер отметил положительную динамику в снижении темпов распространения инфекции, при этом чиновник подчеркивает, что необходимо тщательно отслеживать ситуацию и тестировать россиян на ковид.

По данным на 17 июля наибольшее число инфицированных выявлено в Москве – 575 новых диагнозов за сутки. Летальных исходов 13, выписано из больниц 682 пациента. На втором месте по приросту новых больных находится Свердловская область. В регионе 301 новый случай за последние 24 часа. На третьем месте Ханты-Мансийский АО (+249). Далее следует Санкт-Петербург (+244) и Алтайский край (+228). В десятке антирейтинга Нижегородская область (+216), Ямало-Ненецкий АО (+206), Иркутская область (+193), Московская область (+166) и Мурманская область (+163). В Челябинской области 129 новых диагнозов, в Ставропольском и Красноярском краях прирост составил по 129 новых больных.