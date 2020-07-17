США могут ввести санкции против китайских коммунистов

В администрации президента США рассматривают возможность запрета на въезд в Штаты и всех членов Коммунистической партии Китая (КПК), и членов их семей, сообщил Reuters. Эта мера может стать самой жесткой в противостоянии двух стран, отношения между которыми значительно обострились в последнее время.

Эти санкции могут коснуться десятков миллионов граждан КНР, и в их числе могут оказаться не только чиновники и дипломаты, но и представители бизнеса, владельцы и руководители китайских компаний. Несомненно, столь массовые дискриминационные ограничения подольют масла в огонь и без того напряженных американо-китайских отношений.

Проект соответствующего приказа готов, правда, вопрос еще на ранней стадии обсуждения, и как сообщил источник агентства, Дональда Трампа пока с ним не ознакомили. Но если решение будет принято, то никто не сомневается, что Китай найдет способ ответить не менее жестко.