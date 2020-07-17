В России за сутки выявлено 6 406 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа выявлено 6 406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, передает оперштаб. 26% новых больных не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России 759 203 случая коронавирусной инфекции. За сутки скончалось 176 человек. За все время эпидемии умерло от инфекции 12 123 пациентов. Выписано из российских больниц 7 681 пациент, в общей сложности выздоровело 539 373. Активных больных в России продолжает оставаться 207 707.

Первое место антирейтинга продолжают удерживать США, в которых число инфицированных за весь период эпидемии превысило 3,5 миллиона человек. На втором месте Бразилия, где инфицированных уже два миллиона человек. На третьей строчке Индия, приближающаяся к миллиону инфицированных. В стране 968,8 тысячи пациентов. В России 751,6 тысячи инфицированных за все время эпидемии, и страна находится на 4 позиции. Перу на пятой строчке с показателем 341,5 тысячи заболевших. В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Коронавирус. Статистика в регионах

Наибольшее число инфицированных выявлено в Москве – 575 новых диагнозов за сутки. Летальных исходов 13, выписано из больниц 682 пациента. На втором месте по приросту новых больных находится Свердловская область. В регионе 301 новый случай за последние 24 часа. На третьем месте Ханты-Мансийский АО (+249). Далее следует Санкт-Петербург (+244) и Алтайский край (+228). В десятке антирейтинга Нижегородская область (+216), Ямало-Ненецкий АО (+206), Иркутская область (+193), Московская область (+166) и Мурманская область (+163). В Челябинской области 129 новых диагнозов, в Ставропольском и Красноярском краях прирост составил по 129 новых больных.