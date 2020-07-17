Три акции, которые надо было купить на прошедшей неделе

Среди компаний, которым удалось вырасти против тренда, стоит отметить TCS Group, GDR которой подорожали до 1615,80 рубля за бумагу, или на 9,90%. Рост обусловлен прежде всего динамикой на Лондонской бирже, где изначально листингована TCS Group, но каких-либо новостных поводов для роста у банка нет. Похоже, он просто нравится инвесторам.

«Яндекс» подорожал на 5,12% за неделю, до 3824 рублей за бумагу. Позитивным фактором стали новости, что НДС на программное обеспечение в России введут лишь для зарубежных игроков, так что налоговый маневр в ИТ пойдет на пользу отечественным компаниям. Дополнительным фактором, который еще долго будет поддерживать котировки «Яндекса», стал его «развод» со Сбербанком. Аналитики полагают, что это позволит «Яндексу» более свободно реализовывать свои проекты.

Хорошо себя показал «Детский мир». Ритейлер подорожал за неделю на 4,65%, до 110,20 рубля за акцию. На котировки повлиял позитивный отчет, согласно которому объем консолидированной неаудированной выручки во втором квартале 2020 года увеличился на 2,90%, до 28,80 млрд рублей. Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,70 млрд рублей. За первое полугодие выручка увеличилась на 7%, до 59,80 млрд рублей. Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,10 млрд рублей.