Ученые назвали новый симптом коронавируса

Группа ученых из Испании обнаружила новый симптом коронавирусной инфекции, проявляющейся на ранних этапах болезни. Результаты исследования публикует журнал JAMA Dermatology.

У 29% наблюдаемых была обнаружена энантему в ротовой полости – сильная сыпь на слизистой оболочке. В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. Уточняется, что сыпь в ротовой полости появляется незадолго до других симптомов коронавирусной инфекции.

Ученые не могут с точностью сообщит, как широко распространен данный симптом среди всех заболевших, поскольку из-за техники безопасности осмотр ротовой полости у больных с коронавирусом осложнен.

За последние 24 часа выявлено 6 406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах России, передает оперштаб. 26% новых больных не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в стране зафиксировано 759 203 случая коронавирусной инфекции. За сутки скончалось 176 человек. За все время эпидемии умерло от инфекции 12 123 пациентов. Выписано из российских больниц 7 681 пациент, в общей сложности выздоровело 539 373 человека. Активных больных в России продолжает оставаться 207 707.