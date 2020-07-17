В Хабаровске предотвращён теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Хабаровске.

По данным Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный – гражданин одной из республик Центральной Азии 1988 года рождения.

Согласно предварительной информации, мужчина планировал по указанию главарей международных террористов совершить теракт с применением бутылок с зажигательной смесью в местах массового скопления людей. Сразу после атаки, по данным ФСБ, террорист собирался уехать на Ближний Восток в зону боевых действий, чтобы присоединиться к боевикам, передаёт «Интерфакс».

Сообщается, что у задержанного изъяты готовые к применению «коктейли Молотова», холодное оружие, а также флаг международной террористической организации. Кроме того, в его телефоне обнаружено видео, на котором он присягает главарям террористов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Приготовление к теракту») УК РФ.