В РФ снизят стоимость жилья

Владимир Якушев – глава Минстроя – заявил, что ведомство планирует решить задачу по снижению себестоимости строительства жилья в стране.

В ходе совещания по реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило в Липецкой области, министр пояснил, что уменьшить стоимость строительства можно понизив кредитные ставки для компаний-застройщиков, а также существенно сократив число административных процедур, передаёт ТАСС.

Также, по мнению чиновника, удешевлению жилья может поспособствовать внедрение современных технологий в строительстве многоквартирных домов.

«Нам необходимо сделать так, чтобы земля стала дешевле, а земельные ресурсы стали максимально доступными», – резюмировал Якушев.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что у Кабмина в настоящее время есть исторический шанс кардинально решить квартирный вопрос. Как отмечал президент, жилищную проблему в масштабах страны решить можно.