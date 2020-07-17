В России объявлена внезапная проверка боеготовности войск

Президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.

В документе отмечается, что оценка боеготовности проводится в целях проверки способности войск ЮВО и ЗВО обеспечить безопасность юго-западных границ РФ. Также маневры станут частью подготовки к учению «Кавказ-2020».

В сообщении говорится, что в рамках учений будут отработаны «программы боевой подготовки и слаживания», а результаты помогут определить состояние боеготовности и уровень «подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение "Кавказ-2020"».

Генеральному штабу дано поручение сформировать рабочие группы, которые будут контролировать поставленные задачи. Оценить органы военного управления, войска и силы, участвующие в проверке, поручено командующим и главнокомандующим ВС и ВДВ.