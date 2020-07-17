Вакцину от коронавиурса в России планируют зарегистрировать в августе

В первой-второй декаде августа в России возможно будет зарегистрирована вакцина от коронавируса, рассказал журналистам в Екатеринбурге глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Думаю, первая регистрация будет где-то в августе, в первой декаде - начале второй. Это должны еще пройти определенные этапы», - сказал Мурашко. Он также сообщил, что позитивно оценивает результаты клинических испытаний вакцины центра имени Гамалеи, состоявшихся в Сеченовском университете

Что касается вакцины, которую разработал центр «Вектор», то ее испытания начнутся после экспертизы, которая занимает обычно две-три недели, после чего дается разрешение на проведение.

Ранее глава центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга рассказал, что россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, не требуется вакцинация против данной инфекции. Также ученый советует не совмещать прививку от коронавруса с другими, их лучше будет «развести» по времени на две-три недели.

Напомним, первые случаи коронавирусной инфекции были выявлены в России у граждан Китая 31 января. 11 марта ВОЗ объявила о начале пандемии инфекции.