Число заболевших коронавирусом в России превысило 760 тыс. человек

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 234 новых больных COVID-19. У 24,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Это самый низкий суточный прирост за последние два с половиной месяца.

Всего к утру 18 июля в 85 регионах страны зафиксировано 765 437 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 546 863 (+7 490). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 12 247 человек (+124 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 578 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 259 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+247), Санкт-Петербург (+238) и Нижегородская область (+205).

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.