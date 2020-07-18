Как выбрать музыку в интернете

Для ускорения этого процесса или прослушивания музыки на https://go-to-music.xyz можно воспользоваться различными способами, описанными ниже.
- Зайти на вебсайт Грэмми или на ее страницу в Википедии и отыскать лучший альбом. Данный способ оказывается эффективным не всегда, но зачастую срабатывает. Можно также посмотреть на номинантов и на лидеров по количеству номинаций.
- Набрать в поисковой системе сочетание слов «Best Albums 2017» или указать в конце другой год. Поисковик тут же выдаст довольно достоверный перечень самых известных выпусков этого года. Причем решающую роль здесь играет не успех этих альбомов, а количество положительных и отрицательных отзывов о них. Этот способ срабатывает даже с альбомами, вышедшими много десятилетий назад. Для ограничения выборки, в зависимости от вкуса, можно набрать в поисковике «Best Rock Albums 2017», «Best Pop Albums 2017» и т. п. Если есть желание послушать самые лучшие альбомы, то нужно набрать в поисковике «Best Rock Albums of all time» или «Best Pop Albums of all time». Для поиска списка лучших исполнителей определенного жанра надо набрать в поисковике «Best Pop Artist», «Best Glam Metal Bands» и т. п.
- Искать новые альбомы, используя в качестве ориентира годовые подборки Metacritic. Для этого надо набрать в поисковой системе сочетание слов «Best albums of 2017 Metacritic» и т. п., после чего она выдаст список лучших альбомов 2017 года. Еще один эффективный способ отыскать лучшие альбомы определенного года – воспользоваться ссылкой в поисковике «Music Critic Top 10 Lists». Музыкальные журналы и вебсайты в конце года представляют списки лучших альбомов, вышедших в этом году. В подборке «Метакритика» все перечни суммируются, и на их основе выдается собственный список до 2010 года.
- Смотреть хит-парады на Муз-ТВ. На вебсайте этого телеканала можно найти подборку видеоклипов по годам и жанрам. Это довольно эффективный способ поиска не только хорошей музыки, но и оригинальных видеоклипов.
- Любители российской поп-музыки могут получить большую пользу от специализированного чарта Top Hit, который позволяет достаточно точно определить популярность той или иной музыкальной композиции в России. Этот чарт можно отсортировать так, чтобы в нем была музыка исключительно российских исполнителей, однако также имеется возможность увидеть общий чарт. В нем предоставляется возможность послушать фрагменты каждой композиции или немедленно перейти на видеоклип. Кроме того, есть возможность посмотреть популярные музыкальные композиции или исполнителей по неделям, месяцам и годам.