Как выбрать музыку в интернете

Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность

Хотя с момента гибели группы туристов в горах Северного Урала прошло больше 60 лет, споры о трагедии на перевале Дятлова идут до сих пор. Генпрокуратура завершила расследование, которое начала в прошлом году. Эксперты пришли к выводу, что причина смерти - сход лавины. Впрочем, родственники погибших сразу эту версию отвергли.