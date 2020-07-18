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Критерии и особенности выбора металлического сайдинга

Москва, 18.07.2020
С помощью металлического сайдинга можно заметно улучшить как внешний вид, так и технические параметры дома. Благодаря разнообразию видов данного материала при выборе наилучшего варианта отделки фасада особых затруднений не возникает.
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При этом необходимо учитывать, что металлические сайдинговые панели имеют довольно большой вес, а потому каркас под их монтаж должен отвечать ГОСТу.

Первоначально сайдинг-металл https://bud-inteh.com использовался только для оформления зданий общественного и коммерческого назначения, но в настоящее время такой вариант облицовки довольно часто встречается на фасадах частных домов. Высокая популярность металлосайдинга обусловлена возможностью выбрать оптимальные габариты отделочного листа и требуемые доборные элементы, а также богатством его цветовой палитры. Он переносит температуры от минус шестидесяти до плюс восьмидесяти градусов по Цельсию. Кроме того, этот материал обладает весьма продолжительным сроком службы, который составляет не менее пятидесяти лет. Российские и иностранные предприятия выпускают множество видов металлосайдинга. При изготовлении этого отделочного материала используется сырье высокого качества и применяется высокотехнологичное оборудование.

Внешний вид и технические характеристики металлосайдинга зависят не только от используемых базовых материалов, но и от его габаритов.

  • Длина металлической сайдинговой панели варьируется от пятидесяти сантиметров до шести метров.
  • Ширина металлосайдинга зависит от изготовителя. Обычно заводская ширина составляет 22,5 сантиметра, а монтажная – не более 22,8 сантиметра.
  • Металлопрофиль имеет высоту 1,4 сантиметра.
  • Металлические сайдинговые панели могут иметь разную толщину. Чаще всего для их изготовления применяется металл толщиной не более 0,5 миллиметра. Большая толщина металлосайдинга увеличивает его вес, однако никак не влияет на качество этого материала.
  • Стандартный вес металлической сайдинговой панели зависит от ее габаритов. При оптимальных габаритах она весит около пяти килограммов.

Цветовая палитра металлического сайдинга является очень богатой. Этот отделочный материал, используемый для оформления фасада или цоколя здания, может не только быть окрашен в один цвет, но и имитировать разнообразные природные отделочные материалы. Наибольшей популярностью пользуется металлосайдинг, имитирующий древесину цвета «дуб» и «золотой дуб».

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