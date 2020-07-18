Телемедицина: к нам из космоса

Врач из космоса

Если пандемия коронавируса и способствовало чему-то положительному, так это развитию технологий. Для дистанционной доступности многие оффлайн сферы занялись диджитализацией в рекордные сроки. Продукты теперь можно купить, не выходя из дома, а лекарства из аптеки и еду из ближайшего ресторана тоже без проблем доставят прямо на порог. Даже для того, чтобы пойти в офис или на тренировку не нужно покидать свою комнату. О том, что и медицина может существовать в онлайн формате до этого года слышали немногие, но теперь все внимание привязано к дистанционному лечению, ведь за ним будущее здравоохранения. Но хотим ли мы такое будущее?

Если обобщить, то телемедицина подразумевает под собой дистанционное взаимодействие врача и пациента через экран компьютера или смартфона. Скажем, у вас болит горло. Вместо того, чтобы записываться на прием и ехать в поликлинику на другой конец города, так как живете вы уже давно не по прописке, можно просто достать телефон. После скачивания приложения вас соединяют с врачом и вы, используя камеру, показываете ему свое больное горло и описываете симптомы. Еще лучше если у вас есть фитнес треккер – тогда вы сможете предоставить данные о своем пульсе и давлении. Двадцать минут спустя вы заказываете доставку антибиотиков из аптеки по рецепту врача – все это не вставая с дивана.

В узком смысле, телемедицина представляет собой оборудование, обеспечивающее связь между больницами для того, чтобы более опытные специалисты могли ассистировать медиков во время сложных процедур. Как и большинство прогрессивных технологий нашего времени, оборудование было изначально создано для космоса.

Российский, ранее советский Институт медико-биологических проблем — ИМБП был создан еще в 1963 году, что не удивительно, учитывая советское первенство в космосе. Некоторые из пришедших туда специалистов уже имели опыт дистанционного медицинского сопровождения почти столь же экзотических объектов, как и космические корабли, а именно атомных подводных лодок. Кстати, 12 октября 1964 года в космос отправился первый в мире врач — Борис Егоров (вместе с Владимиром Комаровым и Константином Феоктистовым) на также первом трёхместном космическом корабле «Восход», который был и первой в мире космической лабораторией.

А настоящей телемедициной стало сопровождение первого в истории выхода человека в открытый космос — Алексея Леонова 18 марта 1965 года. Как мы можем прочесть сегодня на сайте разработчика скафандров и другого оборудования НПП «Звезда» им. академика Г. И. Северина: «Страховка космонавта в открытом космосе обеспечивалась специальным фалом длиной 7 м, в состав которого входили... электрические провода, по которым на борт корабля передавались данные медицинских и технических измерений».

В те же годы искать способы отслеживания состояния здоровья космонавтов начали, конечно, и в NASA. Первый проект с использованием соответствующих технологий проводился с 1973 по 1977 год. Он обеспечивал дистанционное здравоохранение Тохоно-Оодхам – индейскому народу, обитающему в пустыне Сонора.

После успешного тестирования на коренном населении Америки NASA начала осуществлять видео-приемы уже за пределами нашей планеты, на космической станции «Freedom». Сейчас в Штатах система госпиталей Дартмута-Хичкока, связывающая лечебные заведения в Нью Хэмпшире и Вермонте, почти полностью копирует космические технологии и использует их на постоянной основе, обслуживая почти два миллиона человек ежегодно. Это буквально космическая медицина на Земле. Сейчас такая система помогает им следить за больными коронавирусом с минимальным личным контактом, что значительно уменьшает риски заражения для врачей. Система прогрессивна и очень удобна, правда, такое оборудование могут позволить себе только крупные госпитали.

Как рассказали в интервью журналу New Yorker врачи из Дартмута-Хичкок , обеспечение одной комнаты с космическим оборудованием обходится приблизительно в 100 тысяч долларов в год. Тем не менее, врачи утверждают, что это стоит того: программа беспрерывно вносит в систему показатели пациентов в тяжелом состоянии, а врачей оповещают о любых отклонениях. Показатели смертности в больницах Дартмута-Хитчкока минимальные.

Сомнительное лечение

Что касается телемедицины в широком смысле, то ей до последнего не доверяли. Согласно американской некоммерческой компании Fair Health онлайн-консультации составила всего 0,1% медицинских приемов в 2018 году, а после опроса в 2019 году выяснилось, что 49% пациентов считают телемедицину неэффективной.

Врач интегративной медицины и кардиолог высшей категории Инна Турченко объяснила, что именно неэффективность в некоторых вопросах останавливает нас от полного перехода к оналйн-консультациям: «Неэффективна телемедицина, когда у больного появилась новая острая проблема, когда пациент еще не был у данного доктора. Поэтому считаю, что полностью онлайн формат медицины невозможен – для настоящего врача в постановке диагноза имеет первейшее значение именно осмотр, пальпация, аускультация, а не кипы новомодных анализов и обследований»

Многие врачи относятся к инновации так же, как Инна Турченко – лишь каждые два из пяти специалистов согласились, что телемедицина сможет положительно повлиять на взаимоотношения врачей и пациентов, согласно опросу Fair Health. Тем не менее, эксперты не отрицают, что телемедицина, как вспомогательный метод обследования, может быть вполне эффективной: «Но я считаю, это должно относиться к случаям, когда ранее пациент уже был на очном приеме, врач его послушал фонендоскопом, помял живот, осмотрел кожу и так далее», - говорит Инна Турченко, - «И конечно, это должны быть случаи хронического неинфекционного заболевания, например гипертония или сахарный диабет, тогда онлайн может идти коррекция лечения».

Оффлайн не прощается

Со всеми минусами, нельзя отрицать безусловный рост в популярности дистанционных консультаций. Если еще в 2016 году объём мирового рынка телемедицины, по данным P&S Market Research, составлял порядка 18 миллиардов долларов, то в прошлом году он равнялся 45 миллиардам долларов. С уверенностью можно сказать, что в 2020 году рынок разрастется до колоссальных масштабов. Аналитики Grand View Research считают, что к 2027 году объем рынка телемедицины можно будет оценить в 155,1 миллиардов долларов.

В связи с пандемией на удаленную медицину стали обращать внимание крупнейшие мировые корпорации. В феврале этого года Amazon сообщил, что откроет пилотный проект Amazon Care для сотрудников и их семей. Проект позволит им дистанционно воспользоваться медицинскими услугами в рамках страховки, предоставляемой компанией. Глядя на Amazon, другие гиганты мировой торговли, в частности Facebook, Apple и Microsoft, тоже озаботились здоровьем своих сотрудников. Пожалуй, крупнейшим из проектов телмедицины можно назвать концепцию ВОЗ. Организация планирует превратить локализованное здравоохранение в мировую сеть с общей системой данных и возможностью онлайн-консультаций. Правда, проект всемирной организации существует пока только на бумаге, поэтому говорить о реальном воплощении такой амбициозной идеи слишком рано.

Такая популярность онлайн-медицины среди крупных корпораций может заметно упростить наш визит к врачу, но для многих клиник и врачей, не готовых к переходу на дистанционный режим, это означает банкротство. Правда, действительно больших масштабов это тенденция достигнет, если мы полностью перейдем на телемедицину или заменим основную часть личных визитов дистанционными. По мнению многих экспертов, такой вариант вряд ли возможен. Основатель сервиса биохакинга МедМаркет Линар Гарифуллин рассказал, почему такой исход событий нереалистичен: «Несмотря на все преимущества ведения пациентов онлайн, мы не перейдем на него полностью, хотя со временем такие прогнозы и будут звучать. Похожая ситуация на рынке торговли. В последнее десятилетие оффлайну предрекают скорую смерть, некоторые ритейлеры меняют модели торговли, переходя на формат шоурумов с пунктами выдачи. Но рынок оффлайн-торговли при этом не сжимается».

Однако, по его мнению, даже если мы не перейдем к телемедицине полностью, определенные сложности у врачей и клиник все равно возникнут: «С повышением уровня проникновения телемедицины как обыденной услуги для разных слоёв населения, встанет кадровый вопрос. Не только пациентам, многим врачам пока сложно перестроиться с очного консультирования на онлайн. В результате увеличения запросов от пациентов проблема нехватки адаптированных специалистов обострится. Тогда появится прослойка специалистов и сервисов, помогающих организовать адаптационный процесс медиков и взаимодействие сторон в целом: обучающие IT, центры для врачей, варианты софта, которые сделают взаимодействие проще для пациента и врача, появятся профессиональные ресурсы для проверки репутации врачей».

Впереди планеты всей

СССР в 60-е — 80-е годы прошлого века чувствовала себя в передовых разработках весьма уверенно, быть первыми было привычно. И телемедицина развивается у нас так же давно, как в Америке. Еще в семидесятые годы данные больных передавались в специальные консультативные центры, а в 1995 году в Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова прошла первая видео-консультация. Спустя четыре года в Москве уже была создана целая сеть из 32 здравоохранительных учреждений, предоставляющих телемедицинские услуги.

Действительно большие сдвиги ждут российское дистанционное здравоохранение лишь в этом году, однако президент Дмитрий Медведев говорил о важности таких технологий еще 10 лет назад: «Я надеюсь, что в конечном счёте мы выйдем на такую ситуацию, когда реализация телемедицинских услуг даст возможность даже в самой отдалённой российской больнице или в фельдшерско-акушерском пункте получать консультацию крупного специалиста, специалиста высокого уровня, потому что это как раз то, чем мы начали заниматься уже лет пять назад».

Тогда с его подачи было сделано большое количество подвижек. Инна Турченко рассказала, как онлайн-консультации появились в ее области: «Телемедицина в России до 2017 года была представлена отдельными центрами в крупных клиниках. В частности, в Сургутской Окружной клинической больнице, где я тогда работала, мы активно пользовались этим для консультаций с ведущими центрами России, когда диагноз пациента был сложным, или пациент был нетранспортабельный. Либо сами проводили консультации врачам и фельдшерам удаленных населенных пунктов ХМАО-Югры».

Правда, несмотря на давнюю историю и наличие реальной практики онлайн консультаций, это направление узаконили совсем недавно. Линар Гарифуллин объяснил юридическую сторону вопроса: «Помимо невысокой доступности для населения в целом и распространения таких сервисов в основном в Москве и Петербурге, у телемедицины не было законодательной базы. Врач не имел права официально консультировать пациента и до сих пор не имеет права делать назначений без очного приёма. Но в 2018 году начал действовать ФЗ 242 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья”, который “снял” первый вопрос. Онлайн-консультирование стало возможно».

Борьба с коронавирусом на расстоянии

С урегулированием вопроса российские компании ждал бум дистанционных медицинских сервисов. Сбербанк запустил свой сервис DocDoc, позже переименованный в СберЗдоровье, еще в 2012 году. Сервис дает возможность записаться на прием или получить оналйн-консультацию у специалистов. Он действует по всей стране и уже оказал помощь почти трём миллионам пациентов. Еще одну альтернативу предлагает московская сеть клиник «Доктор рядом», которая в 2016 году стала первой медицинской компанией, начавшей оказывать услуги телемедицины с участием специалистов из собственных клиник. На их сайте можно даже оформить ежемесячную подписку и неограниченно общаться с доктором онлайн. Там же они сообщают о своем круглосуточном режиме работы и пяти тысячах консультаций каждый месяц.

Государство не отстает от отечественного бизнеса. На официальном сайте мэра Москвы подробно рассказано о новом центре телемедицины Департамента здравоохранения города, проводящем огромную работу по борьбе с коронаврусной инфекцией. Центр был создан 23 марта, в преддверье карантина и сейчас ведет круглосуточную работу. В небольших комнатках специалисты проводят онлайн-приемы, пользуясь Единой медицинской информационно-аналитической системой для получения данных о пациентах.

Для работы с больными коронавирусом врачам нужно вначале выехать к пациенту домой и подтвердить диагноз. Если результат положительный, но осложнений не наблюдается, больного оставляют дома на двухнедельный карантин. При этом он может в любое время суток обратиться в центр, чтобы сообщить об ухудшении состояния, новых симптомах или просто для поддержки (в центре работает целая группа психологической помощи).

В Москве, эпицентре заражений, такой сервис особенно необходим и действительно упрощает работу с больными. В других городах нужды в таких централизованных государственных сервисах для инфицированных нет, поэтому жители регионов могут обращаться к врачу только очно или же через негосударственные сервисы онлайн-консультаций.

Настоящий прорыв

Как и в сети больниц Дартмута-Хитчкока, в России видео-консультации нужны не только пациентам, но и самим врачам. Медицинский информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга дает возможность специалистам осуществлять переговоры в сложных случаях при невозможности очной встречи. Инна Турченко видит лишь преимущества такой системы: «Плюсы телемедицины очевидны, когда работа идет в режиме “врач-врач”: тогда специалисты обсуждают клиническую картину, обследования, получают экспертное мнение по диагнозу и тактике лечения»

О заключительном методе телемедицины рассказал Линар Гарифуллин: «В последние месяцы начала развиваться не только сегменты телемедцины “врач - пациент” и “врач - врач”, но и направление телереабилитации, особенно актуальное для больных с тяжелыми хроническими заболеваниями, онкологией. Это настоящий прорыв, который, возможно, сможет решить проблему длительного пребывания пациентов в больницах в будущем и позволит людям даже в сложные периоды обострения находиться в кругу родных и при этом под наблюдением врача». Такую программу СТЕПС РЕАБИЛ предлагает клиника реабилитации НМХЦ им. Н.И. Пирогова в Москве. Видеоуроки, консультации и постоянные проверки дают возможность пациентам восстановиться дома. Таких сервисов в России пока не так много, но скачок в развитии, безусловно, произойдет, благодаря пандемии, так как реабилитация после коронавируса сейчас выходит на первый план.

В целом, все направления телемедицины ждет скачок. Скорее всего, мы даже не заметим, как она войдет в нашу повседневную жизнь, и мы будем открывать камеру телефона вместо того, чтобы стучаться в кабинет врача. Технологии бегут быстрее, чем мы успеваем подумать, хорошо это или плохо. А пандемия вынесла окончательный диагноз: телемедицине быть.

Несмотря на многие минусы, нельзя назвать оналйн-консультации однозначно отрицательным явлением. У них могут быть преимущества и помимо банального удобства, как считает Линар Гарифуллин: «Отношение людей к своему здоровью так же начнет меняться. Сегодня лишь малая часть населения идёт к врачу при появлении первых симптомов, небольшого недомогания. С упрощением процесса получения медицинских услуг повысится их востребованность. Обращение к врачу перестанет быть событием и, главное, на процедуру не нужно будет тратить больше времени, чем необходимо на онлайн-запись и непосредственно консультацию».

Возможно, телемедицина действительно сделают нашу жизнь проще и изменит наше отношение к себе. В любом случае, выбирать вряд ли приходиться. «Пятнадцать лет назад далеко не каждый из нас умел пользоваться банковской картой, а сотовый телефон был атрибутом роскоши для большинства россиян», - подвел итог Линар Гарифулли, - «Всего 10 лет назад мы вошли в эпоху смартфонов. Только в последние 5-7 массово привыкли к мессенджерам, онлайн-регистрации в аэропорту и многим другим технологиям, еще вчера казавшимся невероятными. Телемедицина - на очереди».