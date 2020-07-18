Учёные назвали основные факторы, вызывающие ожирение

После ограничительных мер, которые были введены в мире из-за пандемии коронавируса COVID-19, человечество может погрузиться в эпидемию ожирения.

К такому выводу пришли специалисты одного из научных университетов Копенгагена (Дания). По их мнению, существует сразу несколько факторов, способных вызывать неконтролируемое увеличение веса. Речь, прежде всего, идёт о стрессе, который многие привыкли заедать большим количество еды, а также о доступности холодильника при дистанционной работе.

Также к лишним килограммам приводит низких уровень жизни, ограничение движения и вынужденное одиночество, сопровождаемое чрезмерным приёмом пищи, пишет газета «Известие».

В свою очередь завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Татьяна Демидова считает, что ежегодный прирост количества людей, страдающих ожирением уже стал настоящей неинфекционной пандемией, которая, возможно, пострашнее коронавируса.

При этом она подчеркнула, что пандемия COVID-19 может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения.

«Дело в том, что переедание стало одной из главных проблем в период карантина и самоизоляции. Вынужденное сидение дома период для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом», – резюмировала она, добавив, что согласно прогнозам специалистов, количество людей с ожирением в постпандемический период вырастет примерно на 13%.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали пять правил, которые помогут сбросить лишние килограммы вдвое быстрее. Причем, специалисты утверждают, что следование хотя бы одному совету поможет худеть на 65% быстрее.