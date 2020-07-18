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В акции в поддержку Фургал приняли участие 10 тыс. человек

Москва, 18.07.2020

В несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении, вышли около 10 тыс. человек. Такая информация опубликована на официальном сайте администрации Хабаровска.

Также отмечается, что в целом митинг напротив здания правительства региона и шествие прошли спокойно. Правоохранители не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не проводили.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске и Владивостоке прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Так, на центральной площади Владивостока собрались горожане с плакатами. Немногочисленная акция, в которой приняли участие 200-500 человек, проходила рядом с овощной ярмаркой.

В Хабаровске, несмотря на 30-градусную жару, на улицы города в поддержку губернатора, по подсчётам корреспондента ТАСС, вышли несколько тысяч человек. В свою очередь «Коммерсант» и РБК сообщали, что в несанкционированном шествии приняли участие около 50 тыс. человек.

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